Поставили в РФ недавно: в обломках "Шахедов" после обстрела Киева нашли детали из Китая (фото)

После массированного ночного обстрела Киева 4 июля среди обломков российского беспилотника типа "Шахед-136" (или "Герань-2") нашли китайские компоненты. Перед тем из-за российской атаки было повреждено Генеральное консульство Китая в Одессе.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показал фотографии обломков в соцсети X. Чиновник отметил, что компоненты были поставлены в РФ недавно. На обломке на фото можно увидеть, что поставщиком детали был производитель из китайского города Сучжоу.

В обломке "Шахеда" обнаружили компонент из китайского города Сучжоу Фото: X/ Андрей Сибига

"Какая ирония. После сегодняшнего массированного российского воздушного нападения на Украину мы обнаружили в Киеве компонент российско-иранского боевого беспилотника "Шахед-136"/"Герань-2", который был изготовлен в Китае и поставлен совсем недавно", — написал глава МИД.

Андрей Сибига отметил, что накануне россияне повредили здание Генерального консульства Китая во время обстрела Одессы.

"Нет лучшей метафоры для того, как Путин продолжает эскалировать свою войну и террор, привлекая других, включая северокорейские войска, иранское оружие и некоторых китайских производителей", — отметил министр.

Глава МИД Украины напомнил, что безопасность Европы зависит от ситуации на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, противодействие агрессии Кремля в Украине поможет укрепить безопасность в других регионах. Сибига призвал Соединенные Штаты Америки и международное сообщество усилить давление на РФ и страны, которые поддерживают ее военные действия.

Обломки российских "Шахедов" содержат китайские компоненты Фото: X / Андрей Сибига

Обстрел Киева 4 июля: детали

Россияне массово атаковали Киев в ночь на 4 июля ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Повреждения фиксировали в более 13 локациях пяти районов города. По состоянию на 8:00 было известно о 23 раненых.

Помощь Китая России

Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля сообщал о том, что Киев собрал доказательства поставок оружия в РФ из Китайской Народной Республики.

22 апреля Владимир Зеленский рассказывал со ссылкой на данные спецслужб, что китайцы работают на российском заводе по производству дронов.

Президент РФ Владимир Путин во время парада ко Дню победы в Москве 9 мая показал лидеру КНР Си Цзиньпину "Ланцеты" и "Герани", которыми россияне бьют по Украине.

Китай официально не подтверждает участия в войне России с Украиной, впрочем министр иностранных дел КНР Ван И 3 июля заявил, что его страна "не может позволить себе" поражение России в войне в Украине.