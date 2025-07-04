Поставили в РФ недавно: в уламках "Шахедів" після обстрілу Києва знайшли деталі з Китаю (фото)

Після масованого нічного обстрілу Києва 4 липня серед уламків російського безпілотника типу "Шахед-136" (або "Герань-2") знайшли китайські компоненти. Перед тим через російську атаку було пошкоджено Генеральне консульство Китаю в Одесі.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга показав світлини уламків у соцмережі X. Урядовець зазначив, що компоненти були поставлені в РФ недавно. На уламку на фото можна побачити, що постачальником деталі був виробник з китайського міста Сучжоу.

В уламку "Шахеда" виявили компонент з китайського міста Сучжоу Фото: X/ Андрій Сибіга

"Яка іронія. Після сьогоднішнього масованого російського повітряного нападу на Україну ми виявили в Києві компонент російсько-іранського бойового безпілотника "Шахед-136"/"Герань-2", який був виготовлений у Китаї та поставлений зовсім нещодавно", — написав голова МЗС.

Андрій Сибіга зазначив, що напередодні росіяни пошкодили будівлю Генерального консульства Китаю під час обстрілу Одеси.

"Немає кращої метафори для того, як Путін продовжує ескалувати свою війну та терор, залучаючи інших, включаючи північнокорейські війська, іранську зброю та деяких китайських виробників", — зауважив міністр.

Голова МЗС України нагадав, що безпека Європи залежить від ситуації на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. За його словами, протидія агресії Кремля в Україні допоможе зміцнити безпеку в інших регіонах. Сибіга закликав Сполучені Штати Америки та міжнародну спільному посилити тиск на РФ і країни, які підтримують її воєнні дії.

Уламки російських "Шахедів" містять китайські компоненти Фото: X / Андрій Сибіга

Обстріл Києва 4 липня: деталі

Росіяни масово атакували Київ в ніч на 4 липня ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Пошкодження фіксували у понад 13 локаціях п'яти районів міста. Станом на 8:00 було відомо про 23 поранених.

Допомога Китаю Росії

Президент України Володимир Зеленський 17 квітня повідомляв про те, що Київ зібрав докази постачання зброї до РФ з Китайської Народної Республіки.

22 квітня Володимир Зеленський розповідав із посиланням на дані спецслужб, що китайці працюють на російському заводі з виробництва дронів.

Президент РФ Володимир Путін під час параду до Дня перемоги у Москві 9 травня показав лідеру КНР Сі Цзіньпіну "Ланцети" та "Герані", якими росіяни б'ють по Україні.

Китай офіційно не підтверджує участі у війні Росії з Україною, втім міністр закордонних справ КНР Ван Ї 3 липня заявив, що його країна "не може дозволити собі" поразки Росії на війні в Україні.