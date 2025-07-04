Росіяни масовано атакують Київ: постраждали понад 13 локацій, що відомо

Увечері 3 липня та після опівночі росіяни масовано атакували Київ ударними безпілотниками типу "Шахед": у кількох районах міста здійнялися пожежі внаслідок обстрілу, постраждали житлові будинки.

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У Київській міській військовій адміністрації повідомили про фіксацію наслідків російської атаки на понад 13 локаціях у 5 районах міста: Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському.

Атака по столиці почалася увечері 3 липня, близько 21:00 години: вибухи прогриміли на лівому березі Києва, уламки БпЛА впали на житловий будинок.

У наступні години масована атака ЗС РФ продовжилася: у КМВА повідомили, що внаслідок обстрілу здійнялася пожежа у нежитловому приміщенні у Солом'янському районі.

Після опівночі столицю продовжили атакувати ударні БпЛА. Міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті та роботу протиповітряної оборони.

Близько 01:20 години Тимур Ткаченко інформував, що у Солом'янському районі Києва здійнялися пожежі внаслідок атаки РФ у Солом'янському районі.

"Всі локації — житлові будинки", — зазначив посадовець.

Невдовзі стало відомо, що у Києві фіксують наслідки російської атаки на 13 локаціях. Під ударом опинилися зокрема Соломʼянський, Святошинський, Дарницький, Дніпровський та Шевченківський райони столиці.

"Багато постраждалої житлової забудови", — інформували у КМВА.

У Святошинському районі, як зазначили у КМВА, внаслідок атаки, попередньо, є постраждалі.

Також у Солом'янському районі відбулося займання на даху приватного будинку, повідомив Тимур Ткаченко.

Інші наслідки російської атаки встановлюються. Столицю на момент публікації продовжують атакувати БпЛА.

Нагадаємо, 3 липня в Одеській ОВА повідомили, що ЗС РФ вдарили по місту посеред дня "забороненою" ракетою.

Також уночі 3 липня дрони атакували Одесу, внаслідок чого здійнялася пожежа на кількох поверхах житлової багатоповерхівки.