Россияне массированно атакуют Киев: пострадали более 13 локаций, что известно

Вечером 3 июля и после полуночи россияне массированно атаковали Киев ударными беспилотниками типа "Шахед": в нескольких районах города поднялись пожары в результате обстрела, пострадали жилые дома.

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В Киевской городской военной администрации сообщили о фиксации последствий российской атаки на более чем 13 локациях в 5 районах города: Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском.

Атака по столице началась вечером 3 июля, около 21:00 часов: взрывы прогремели на левом берегу Киева, обломки БпЛА упали на жилой дом.

В последующие часы массированная атака ВС РФ продолжилась: в КГВА сообщили, что в результате обстрела поднялся пожар в нежилом помещении в Соломенском районе.

После полуночи столицу продолжили атаковать ударные БпЛА. Городской голова Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе и работе противовоздушной обороны.

Около 01:20 часов Тимур Ткаченко информировал, что в Соломенском районе Киева поднялись пожары в результате атаки РФ в Соломенском районе.

"Все локации — жилые дома", — отметил чиновник.

Вскоре стало известно, что в Киеве фиксируют последствия российской атаки на 13 локациях. Под ударом оказались в частности Соломенский, Святошинский, Дарницкий, Днепровский и Шевченковский районы столицы.

"Много пострадавшей жилой застройки", — информировали в КГВА.

В Святошинском районе, как отметили в КГВА, в результате атаки, предварительно, есть пострадавшие.

Также в Соломенском районе произошло возгорание на крыше частного дома, сообщил Тимур Ткаченко.

Другие последствия российской атаки устанавливаются. Столицу на момент публикации продолжают атаковать БпЛА.

Напомним, 3 июля в Одесской ОГА сообщили, что ВС РФ ударили по городу посреди дня "запрещенной" ракетой.

Также ночью 3 июля дроны атаковали Одессу, в результате чего поднялся пожар на нескольких этажах жилой многоэтажки.