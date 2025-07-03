ВС РФ атакуют Киев "Шахедами": обломки БПЛА упали на крышу жилого дома

Вечером 3 июля оккупанты запустили в направлении Киева десятки дронов-камикадзе. Силы ПВО работают по целям, но обломки БПЛА поражают гражданские объекты.

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О воздушном нападении сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

На дальних подступах в направлении Киева по состоянию на 20:30 двигался ряд российских БПЛА. Взрывы слышали на левом берегу, киевлянам советуют пребывать в укрытиях.

Позже стало известно об уничтожении вражеского дрона, его обломки упали на открытой территории в Соломенском районе. Предварительно известно о воспламенении крыши 16-ти этажного дома.

Тем временем Виталий Кличко пишет о вызове медиков в Оболонском районе, где обломки БПЛА рухнули на крышу жилого дома.

Воздушные силы ВСУ сообщили в 21:01 о движении одного БПЛА через Бровары на Киев.

К 21:41 атака вражеских ударных БПЛА продолжилась: несколько десятков групп дронов были в воздушном пространстве Украины.

Напомним, в Киеве воздушная тревога длилась примерно с 17:00 из-за угрозы ударных дронов. Службы такси завышали цены на проезд в несколько раз: с правого на левый берег можно было доехать минимум за 900 гривен.

Россияне атаковали Киев "Шахедами" ночью 29 июня, украинские силы ПВО сбивали дроны на Оболони.