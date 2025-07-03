"Цены – космос": таксисты в Киеве требуют от 1000 гривен за проезд во время воздушной тревоги (фото)

Метро в Киеве во время воздушной тревоги работает ограниченно, чем пользуются службы такси. Поездка с правого на левый берег при угрозе удара ВС РФ обойдется минимум в 900 гривен.

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Судя по маршрутам от улицы Елены Телиги в районе метро Дорогожичи до улицы Урловской на Поздняках (левый берег) цена проезда в классе "стандарт" (минимальный) составит 947 гривен. Примерную стоимость услуг такси публикуют киевские паблики.

Проезд на такси в уровне "комфорт" стоит более 1 000 гривен

Проезд в комфорте обойдется в 1 100 гривен.

"Цены летят вверх: пока в Киеве дроновая тревога, таксисты делают "бизнес", — комментируют каналы.

В соцсетях активно обсуждают такое повышение цен на проезд при сигнале тревоги. Некоторые пользователи объясняют, что таксисты вынуждены платить большой процент службе-посреднику Uklon.

Другие затраты идут на топливо, которое буквально "исчезает" в полуторачасовых пробках.

Большинство все же критиковали службы такси за неоправданно высокие цены в опасных ситуациях. Во время сигнала тревоги в любой момент может начаться обстрел российской армии.

Отметим, что в столице из-за тревоги переполнены станции метро. Люди используют их как возможные укрытия от российских ракет и дронов.

Люди прятались в метро во время тревоги

Воздушная тревога в Киеве длится примерно с 17:00, на тот момент была угроза одного ударного дрона с северо-востока.

Напомним, в Киеве задержали таксиста Bolt, который ударил заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко. Оказалось, что обидчику 63 года.

Российская армия существенно увеличила частоту ударов по Киеву. В июне столица три раза была под атакой беспилотников, крылатых и баллистических ракет.