"Цены – космос": таксисты в Киеве требуют от 1000 гривен за проезд во время воздушной тревоги (фото)
Метро в Киеве во время воздушной тревоги работает ограниченно, чем пользуются службы такси. Поездка с правого на левый берег при угрозе удара ВС РФ обойдется минимум в 900 гривен.
Судя по маршрутам от улицы Елены Телиги в районе метро Дорогожичи до улицы Урловской на Поздняках (левый берег) цена проезда в классе "стандарт" (минимальный) составит 947 гривен. Примерную стоимость услуг такси публикуют киевские паблики.
Проезд в комфорте обойдется в 1 100 гривен.
"Цены летят вверх: пока в Киеве дроновая тревога, таксисты делают "бизнес", — комментируют каналы.
В соцсетях активно обсуждают такое повышение цен на проезд при сигнале тревоги. Некоторые пользователи объясняют, что таксисты вынуждены платить большой процент службе-посреднику Uklon.
Другие затраты идут на топливо, которое буквально "исчезает" в полуторачасовых пробках.
Большинство все же критиковали службы такси за неоправданно высокие цены в опасных ситуациях. Во время сигнала тревоги в любой момент может начаться обстрел российской армии.
Отметим, что в столице из-за тревоги переполнены станции метро. Люди используют их как возможные укрытия от российских ракет и дронов.
Воздушная тревога в Киеве длится примерно с 17:00, на тот момент была угроза одного ударного дрона с северо-востока.
Напомним, в Киеве задержали таксиста Bolt, который ударил заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко. Оказалось, что обидчику 63 года.
Российская армия существенно увеличила частоту ударов по Киеву. В июне столица три раза была под атакой беспилотников, крылатых и баллистических ракет.