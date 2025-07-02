Сбежал с места происшествия: задержали водителя такси, который избил Тоню Матвиенко (фото)
В Киеве задержали таксиста Bolt, который избил заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко 30 июня. Мужчине, который сперва скрылся с места инцидента, 63 года.
О развитии скандала сообщили в пресс-службе столичной полиции, отметив, что уже начато уголовное производство.
Полиция Печерского района задержала 63-летнего водителя такси, который 30 июня ударил пассажирку во время конфликта в салоне авто. После инцидента тот скрылся, но его личность следователи быстро установили.
Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 126 УКУ — побои и истязания.
Тоню Матвиенко избил водитель такси
Это произошло 30 июня. Работник компании Bolt сначала грубо отреагировал на просьбу артистки закрыть окно из-за сильного сквозняка.
"Сначала игнор на просьбы, а позже позволял себе некорректные высказывания, отказался идти навстречу", — рассказала свое видение ситуации Матвиенко 2 июля.
Окна в авто мужчина отказался закрывать якобы из-за жары. Певица попросила таксиста остановить машину, тот отказал и ей пришлось открыть дверь на ходу.
После этого водитель вышел из машины, ударил Матвиенко в голову и в плечо. На данный момент компания Bolt официально не комментировала инцидент.
Напомним, Фокус писал ранее, что:
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Кроме того, на Зверинецком кладбище в Киеве поставили памятник легендарной Нине Матвиенко. Впрочем, в надписи допустили грубую ошибку.