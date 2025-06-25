Сломала руку внучке? Дочь Нины Матвиенко рассказала о тяжелом характере легендарной певицы

Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о своей маме Нине Матвиенко, которая ушла из жизни в октябре 2023 года. Наследница знаменитости вспомнила ее особые отношения с внуками.

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Маша Ефросинина во время интервью с Тоней Матвиенко спросила, почему ее маму считали сложным человеком. "Она имеет право быть такой, потому что, мне кажется, когда человек чего-то достиг в жизни, такой появляется характер", — говорит певица.

Ведущая сказала на это, что Нине Митрофановне много приходилось отстаивать себя.

"Я думаю, да. Она из деревни. Сколько она прошла. Советский союз. Не было денег, не было что есть. То есть человек чего-то достигает и уже в конце знает себе цену. И когда кто-то переходит черту, человек защищается, он не дает себя обидеть, потому что он понимает: кто ты такая, чтобы мне что-то рассказывать?" — отметила Тоня Матвиенко.

Дочь легендарной певицы отметила, что та была очень добрая и никого не обижала, за исключением случаев, когда кто-то первым нарушал ее личные границы.

Нина Матвиенко Фото: УНІАН

Нина Матвиенко сломала внучке руку

Тоня Матвиенко рассказала, что ее дочь Ульяна называла бабушку просто "Нина" и обращалась к ней на "ты", несмотря на то, что Тоня говорила к маме на "Вы". Более того, в одном из постов девушка написала, что однажды бабушка сломала ей руку.

"Может, потянула. Я помню, Ульяна только один раз руку поломала. В Крыму. Второй раз... Ульяне уже 26 лет, я могу что-то не помнить. Может, потянула... Кстати, она тоже мне руку в детстве вывихнула. Она такая. Это было же не специально. Ребенок, когда лежит, ты можешь за одну ручку резко поднять. Надо за две", — вспомнила Тоня.

Нина Матвиенко Фото: УНІАН

Нина Матвиенко — легенда Украины

Творческий путь Нины Матвиенко начался в школе-интернате. Она получила ряд наград за свои достижения перед Украиной: Орден Николая Чудотворца, Орден княгини Ольги 3-й и 2-й степеней. Одной из самых популярных песен покойной артистки является "Квітка-душа". Кроме сцены, Нина Митрофановна покоряла экраны телевизоров. Она стала звездой телеспектаклей "Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", "Разлились воды на четыре брода" и др.

Легендарная певица ушла из жизни на 76-м году жизни 8 октября 2023 года. Народная артистка Украины не дожила до своего дня рождения всего два дня. По словам ее зятя Арсена Мирзояна, знаменитость провела в больнице около месяца. Все то время семья надеялась на лучшее, однако онкология забрала ее.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

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Кроме того, на Зверинецком кладбище в Киеве поставили памятник Нине Матвиенко. Впрочем, в надписи мастера допустили грубую ошибку.