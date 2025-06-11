Тоня Матвиенко внезапно стала брюнеткой: реакция зрителей (фото)

Украинская певица Тоня Матвиенко удивила кардинальным перевоплощением. Звезда сцены посетила известного визажиста и решилась на эксперимент.

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Образ для дочери Нины Матвиенко создал звездный визажист Егор Андрюшин, показав, как проходил процесс перевоплощения. Сначала Тоня предстала перед объективом без косметики и со своими длинными светлыми волосами. В этот момент они с Егором подпевали ее композиции "Ліхтарики".

Тоня Матвиенко до перевоплощения Фото: tonya_matvienko\Instagram

Далее Андрюшин сделал звездной клиентке эффектный макияж с акцентом на глаза. Кроме этого, мастер изменил певице и прическу. Тоня Матвиенко неожиданно показалась с короткими темными волосами и с челкой. Впрочем, судя по всему, это лишь парик.

Тоня Матвиенко после перевоплощения Фото: tonya_matvienko\Instagram

"Как вам перевоплощение?" — спросил визажист.

Пользователи сети засыпали Тоню комплиментами, однако были и те, кто отметил, что после такого кардинального перевоплощения теряется уникальность человека.

"Хороший макияж и образ, но нет самой Тони Матвиенко в нем. Была уникальна и неповторима, а в этом образе стала одной из очередных "Барби" современности", "Очень крутое перевоплощение", "Очень подходит такой цвет волос и мейк", "Совсем другой человек. Ей очень идет прическа и цвет волос, мейк! Егор ты волшебник", — пишут подписчики певицы и визажиста.

Более того, отреагировала и актриса Ольга Сумская.

"Какое перевоплощение! Фантастическая!" — написала звезда экрана.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, на Зверинецком кладбище в Киеве поставили памятник легендарной певице Нине Матвиенко. Впрочем, в надписи мастера допустили грубую ошибку.