Тоня Матвиенко призналась, что часто забывает, как правильно называется профессия дочери, поэтому всегда уточняет у нее, чтобы не обидеть. По словам артистки, девушка уже живет отдельно от нее, поскольку состоит в отношениях.

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Украинская певица Тоня Матвиенко впервые рассказала, чем занимается ее старшая дочь Ульяна, которой в этом году исполнится 26 лет. Подробностями артистка поделилась в выпуске проекта "Муз_Тренд" со Славой Деминым.

Так, Тоня рассказала, что сейчас старшая дочь живет отдельно. Она уточнила, что девушка находится в отношениях, поэтому живет с парнем. В разговоре Тоня Матвиенко также рассказала, что уже познакомилась с будущим зятем и даже успела съездить с ним и дочкой на отдых в Яремче. Слава Демин уточнил, за чьи средства был отдых, на что Тоня призналась, что это был отдых по бартеру, поэтому она побаловала детей и будущего зятя.

"Она работает, живет с парнем. У нее уже самостоятельная жизнь. Она уже взрослая. У нее 6 ноября День рождения, ей будет 26 лет", — рассказала Тоня Матвиенко.

Кроме этого, артистка рассказала, чем занимается ее старшая дочь, которой она забеременела в 17 лет. По ее словам, девушка также выбрала творческую профессию и сейчас Ульяна Матвиенко занимает должность помощника режиссера на площадке. Певица призналась, что забывает как правильно звучит профессия дочери, поэтому позвонила, чтобы точно озвучить ее должность.

Заметим, Тоня Матвиенко имеет еще одну младшую дочь Нину, которой только семь лет. Девочка родилась во втором браке с певцом Арсеном Мирзояном.

Напомним, ранее мы писали, что самый младший брат Нины Матвиенко рассказал, о последней встрече с артисткой в день ее смерти.

Кроме этого, Фокус писал, что старший сын Нины Матвиенко, который стал монахом, рассказал об особом сне после смерти мамы.