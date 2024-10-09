Старший сын Нины Матвиенко, который стал монахом, рассказал об особом сне после смерти мамы

Иван Гончар с 17 лет пошел в церковь, уже потом мужчина решил посвятить свою жизнь службе Богу, семья поддержала его решение. Накануне смерти Нины Матвиенко Иван приехал к ней, чтобы причастить.

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Старший сын Нины Матвиенко, иеродиакон церкви Иоанна Богослова в Нежине Иван Гончар рассказал о пророческом сне о смерти мамы. Подробностями он поделился в программе посвященные годовщине смерти артистки "Говорит вся страна".

Так, Иван Гончар рассказал, что посещал маму в больнице накануне ее смерти, тогда он с братом приезжали, чтобы причастить ее, а уже вскоре ему приснился сон, который трудно было отличить от реальности.

"Перед смертью мамы, мы приехали с братом причастили ее и я говорю, мама, я отпускаю, умирайте. Еще сон был. Этот сон был такой особенный, что я проснулся и проснулся такой будто свет включили, кто-то зашел в дом, я боком почувствовал, что кто-то стоит рядом, и кто-то начинает мне рассказывать, посмотри, как красиво в доме. Я так поворачиваюсь и вижу это мама. И в этот момент, я просыпаюсь, но просыпаюсь с такой радостью, не скажу что это сон даже, такое оно полуявление было. У нас было такое ощущение, что мама уехала где-то на гастроли", — рассказал старший сын артистки.

Заметим, что Нина Матвиенко умерла в возрасте 75 лет за два дня до того, как ей должно было исполниться 76, 8 октября 2023 года. Как впоследствии рассказали родные артистки, ее жизнь унесла онкология. По их словам, последние два месяца артистка находилась в больнице и даже перестала говорить, однако женщина не хотела, что ее поклонники видели ее в таком состоянии.

Известно, что артистка имела троих детей — старшего Ивана, который пошел служить Богу в церковь, среднего сына Андрея, который стал художником и единственную и самую младшую дочь Тоню, которая унаследовала талант мамы и стала артисткой.

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil и Могилевская вспомнили, какой была артистка.

Кроме этого, Фокус писал, что Тоня Матвиенко впервые исполнила песню мамы после ее смерти.