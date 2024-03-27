"Поначалу даже не хотела": Тоня Матвиенко впервые исполнила песню мамы после ее смерти (видео)

С композицией "Квітка душа" исполнительница выступила в Вене на благотворительном концерте. После него у Антонины остались положительные эмоции, а также чувство, что исполненная песня каким-то образом связала ее с мамой.

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Тоня Матвиенко впервые со дня смерти матери — Нины Матвиенко — исполнила песню "Квітка душа", которая уже давно стал "визитной карточкой" артистки. Об этом дочь знаменитой в Украине певицы рассказала в программе "ЖВЛ".

Тоня Матвиенко уточнила, что исполнила мамину песню в дуете с Ангелиной Усановой — обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная 2023", а целью выступления была благотворительность: все полученные от продажи билетов средства передали на поддержку детей из прифронтовых регионов Украины.

Артистка также добавила, что песню "Квітка душа" в Вене (Австрия) на благотворительном музыкальном вечере "PEACE. We Can Overcome War".

"Я даже поначалу не хотела. Когда не стало мамы…я не смогла исполнить эту песню. А сейчас есть колоссальная связь с мамой через песню. Не знаю, как это объяснить. Я будто в этот момент встречаюсь с ней. По-другому взглянула на эту ситуацию", — рассказала журналистам Тоня Матвиенко.

Она не забыла поблагодарить и Ангелину Усанову за участие в исполнении песни. Тоня Матвиенко призналась, что чувствовала себя на сцене так будто вместо Ангелины, рядом с ней стояла ее родная дочь. Это произошло потому, что Усанова напомнила Антонине ее собственную старшую дочь.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тоня Матвиенко выпустила клип с голосом умершей матери. Голос Нины Матвиенко, которая умерла в 2023 году, сгенерировал ИИ. А песня и снятый на нее клип были посвящены отношениям между родителями и детьми.

Также мы сообщали о том, что Тоня Матвиенко впервые назвала причину смерти матери. Она откровенно рассказала о смерти мамы и последних месяцах ее жизни в больнице.