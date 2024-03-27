"Спочатку навіть не хотіла": Тоня Матвієнко вперше виконала пісню мами після її смерті (відео)

З композицією "Квітка душа" виконавиця виступила у Відні на благодійному концерті. Після нього в Антоніни залишилися позитивні емоції, а також відчуття, що виконана пісня якимось чином пов'язала її з мамою.

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Тоня Матвієнко вперше з дня смерті матері — Ніни Матвієнко — виконала пісню "Квітка душа", яка вже давно стала "візитною карткою" артистки. Про це донька знаменитої в Україні співачки розповіла у програмі "ЖВЛ".

Тоня Матвієнко уточнила, що виконала мамину пісню в дуеті з Ангеліною Усановою — володаркою титулу "Міс Україна Всесвіт 2023", а метою виступу була благодійність: усі отримані від продажу квитків кошти передали на підтримку дітей із прифронтових регіонів України.

Артистка також додала, що пісню "Квітка душа" у Відні (Австрія) на благодійному музичному вечорі "PEACE. We Can Overcome War".

"Я навіть спочатку не хотіла. Коли не стало мами... я не змогла виконати цю пісню. А зараз є колосальний зв'язок із мамою через пісню. Не знаю, як це пояснити. Я ніби в цей момент зустрічаюся з нею. По-іншому поглянула на цю ситуацію", — розповіла журналістам Тоня Матвієнко.

Вона не забула подякувати й Ангеліні Усановій за участь у виконанні пісні. Тоня Матвієнко зізналася, що почувалася на сцені так ніби замість Ангеліни, поруч із нею стояла її рідна донька. Це сталося тому, що Усанова нагадала Антоніні її власну старшу доньку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тоня Матвієнко випустила кліп із голосом померлої матері. Голос Ніни Матвієнко, яка померла у 2023 році, згенерував ШІ. А пісня і знятий на неї кліп були присвячені стосункам між батьками і дітьми.

Також ми повідомляли про те, що Тоня Матвієнко вперше назвала причину смерті матері. Вона відверто розповіла про смерть мами та останні місяці її життя в лікарні.