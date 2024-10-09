Старший син Ніни Матвієнко, який став ченцем, розповів про особливий сон після смерті мами

Іван Гончар з 17 років пішов до церкви, вже згодом чоловік вирішив посвятити своє життя службі Богу, родина підтримала його рішення. Напередодні смерті Ніни Матвієнко Іван приїхав до неї, щоб причастити.

Related video

Старший син Ніни Матвієнко, ієродиякон церкви Іоанна Богослова у Ніжині Іван Гончар розповів про пророчий сон про смерть мами. Подробицями він поділився в програмі присвячені до роковин смерті артистки "Говорить вся країна".

Так, Іван Гончар розповів, що відвідував маму в лікарні напередодні її смерті, тоді він з братом приїжджали, щоб причастити її, а вже невдовзі йому приснився сон, який важко було відрізнити від реальності.

"Перед смертю мами, ми приїхали з братом причастили її і я кажу, мама, я відпускаю, помирайте. Ще сон був. Цей сон був такий особливий, що я проснувся і проснувся такий ніби світло включили, хтось зайшов в хату, я боком відчув, що хтось стоїть поруч, і хтось починає мені розказувати, подивись, як гарно в хаті. Я так повертаюся і бачу це мама. І в цей момент, я просинаюсь, але просинаюсь з такою радістю, не скажу що це сон навіть, таке воно напівяву було. У нас було таке відчуття, що мама поїхала десь на гастролі", — розповів старший син артистки.

Зауважимо, що Ніна Матвієнко померла у віці 75 років за два дні до того, як їй повинно було виповнитися 76, 8 жовтня 2023 року. Як згодом розповіли рідні артистки, її життя забрала онкологія. За їх словами, останні два місяці артистка знаходилася в лікарні і навіть перестала говорити, однак жінка не хотіла, що її шанувальники бачили її в такому стані.

Відомо, що артистка мала трьох дітей — найстаршого Івана, який пішов служити Богу до церкви, середнього сина Андрія, який став художником та єдину і наймолодшу доньку Тоню, яка успадкувала талант мами і стала артисткою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil і Могилевська згадали, якою була артистка.

Крім цього, Фокус писав, що Тоня Матвієнко вперше виконала пісню мами після її смерті.