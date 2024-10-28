Тоня Матвієнко зізналася, що часту забуває, як правильно називається професія доньки, тому завжди уточнює у неї, щоб не образити. За словами артистки, дівчина вже живе окремо від неї, оскільки перебуває у стосунках.

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Українська співачка Тоня Матвієнко вперше розповіла, чим займається її старша донька Уляна, якій цьогоріч виповниться 26 років. Подробицями артистка поділилася в випуску проєкту "Муз_Тренд" зі Славою Дьоміним.

Так, Тоня розповіла, що нині старша донька живе окремо. Вона уточнила, що дівчина перебуває у стосунках, тому живе з хлопцем. В розмові Тоня Матвієнко також розповіла, що вже познайомилася з майбутнім зятем і навіть встигла з'їздити з ним та донькою на відпочинок в Яремче. Слава Дьомін уточнив, за чиї кошти був відпочинок, на що Тоня зізналася, що це був відпочинок по бартеру, тому вона побалувала дітей та майбутнього зятя.

"Вона працює, живе з хлопцем. У неї вже самостійне життя. Вона вже доросла. У неї 6 листопада День народження, їй буде 26 років", — розповіла Тоня Матвієнко.

Крім цього, артистка розповіла, чим займається її старша донька, якою вона завагітніла в 17 років. За її словами, дівчина також обрала творчу професію і нині Уляна Матвієнко обіймає посаду помічника режисера на майданчику. Співачка зізналася, що забуває як правильно звучить професія доньки, тому зателефонувала, аби точно озвучити її посаду.

Зауважимо, Тоня Матвієнко має ще одну молодшу доньку Ніну, якій тільки сім років. Дівчинка народилася у другому шлюбі з співаком Арсеном Мірзояном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що наймолодший брат Ніни Матвієнко розповів, про останню зустріч з артисткою в день її смерті.

Крім цього, Фокус писав, що старший син Ніни Матвієнко, який став ченцем, розповів про особливий сон після смерті мами.