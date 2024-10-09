Наймолодший брат Ніни Матвієнко розповів,про останню зустріч з артисткою в день її смерті

Саме наймолодший брат Ніни Матвієнко Володимир був останнім, хто бачив артистку живою.

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Наймолодший брат Ніни Матвієнко Володимир розповів про останню зустріч з сестрою у день її смерті. Подробицями він поділився в програмі "Говорить вся країна" на телеканалі "1+1 Україна".

Зокрема, саме Володимир був останнім хто бачив Народну артистку напередодні смерті, адже саме в цей день він прийшов навідати сестру разом з дружиною. Вже тоді Ніна Митрофанівна не могла говорити, тому остання розмова брата з сестрою відбулася дивлячись просто один одному в очі.

"Ми приїхали з дружиною, вона мені так ручку протягнула, взяла, я її так взяв за ручку. Там не треба було говорити, розмова така, один на одного дивилися і ми один одного розуміли. Сказав пробачити, що так, інколи з нею, сердився на неї, не приїжджав, не спілкувався. Вона прощалася з нами, вона просто прощалася, але вона це все розуміла. Там не треба було говорити. Мені запам’яталось, як вона сказала, коли говорила, як я хочу перемоги дочекатися, нашої перемоги", — розповів Володимир Матвієнко.

Зауважимо, що Ніна Матвієнко народилася в багатодітній сім'ї, де окрім неї було ще десятеро дітей, а Володимир був наймолодшим 11 в родині. Артистка померла напередодні свого дня народження, яке вона повинна була святкувати, 10 жовтня. Життя артистки обірвалося на 76 році життя, 8 жовтня 2023 року. З дня її смерті минув рік. Як розповіла донька Ніни Матвієнко, Тоня, життя її мами забрала онкологія, якої артистка боялася найбільше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тоня Матвієнко звернулася до матері в перші роковини смерті.

Крім цього, Фокус писав, що Jerry Heil і Могилевська згадали, якою була артистка.