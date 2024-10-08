"Любимо, поважаємо": Тоня Матвієнко звернулася до матері в перші роковини смерті (фото)

Ніна Матвієнко пішла із життя 8 жовтня 2023 року. Її донька розкрила бажання матері, про яке вона розповіла у сні.

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Українська співачка Тоня Матвієнко зворушливо звернулася до мами в перші роковини її смерті. Архівним кадром Ніни Матвієнко її дочка поділилася в Instagram.

"Вже рік, як вас немає… Мій душевний стан і шок можна було передати хіба що з відчуттям, коли я взнала, що почалася війна. Спустошена та вичевлена, як ганчірка. Моє життя змінилося назавжди. Я знаю що, таке втрата і знаю, що таке цінувати", — зазначила Тоня Матвієнко.

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За словами доньки Ніни Матвієнко, спочатку їй було боляче чути згадки про маму, вона не могла ходити на цвинтар та не прибирала речі мами вдома.

Ніна Матвієнко

"У нас все добре. Вам президент посмертно відзначив нагородою "Національна легенда України", а Нінусик заспівала вперше зі мною на сцені. Уляна заснувала свій проєкт, щаслива з Юрою. Арсен затіяв дома ремонт, вам би точно сподобалася ванна. Дуже скучила. Любимо, поважаємо і, звичайно, слухаємо", — написала дружина Арсена Мірзояна.

Зокрема, Тоня Матвієнко зізналася, що мама приснилася їй та сказала влаштувати концерт памʼяті, що вона і збирається зробити.

Уже вдень 8 жовтня, у перші роковини смерті народної артистки України, її рідні зібралися на цвинтарі, аби вшанувати памʼять знаменитості.

Рідні Ніни Матвієнко Фото: Скріншот

Зазначимо, що Ніна Матвієнко пішла з життя на 76-му році життя 8 жовтня 2023 року. Народна артистка України не дожила до свого дня народження два дні.

За словами Арсена Мірзояна, Ніна Митрофанівна провела в лікарні близько місяця. Весь цей час родина сподівалася, що вона одужає. Кожного дня по черзі навідували її в лікарні. Її життя забрала онкологія.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко записала пісню-присвяту матері.

Також Фокус писав про те, чим запамʼяталася Ніна Матвієнко.