"Любим, уважаем": Тоня Матвиенко обратилась к матери в первую годовщину смерти (фото)

Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября 2023 года. Ее дочь раскрыла желание матери, о котором она рассказала во сне.

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Украинская певица Тоня Матвиенко трогательно обратилась к маме в первую годовщину ее смерти. Архивным кадром Нины Матвиенко ее дочь поделилась в Instagram.

"Уже год, как вас нет... Мое душевное состояние и шок можно было передать разве что с ощущением, когда я узнала, что началась война. Опустошенная и вычесанная, как тряпка. Моя жизнь изменилась навсегда. Я знаю что такое потеря и знаю, что такое ценить", — отметила Тоня Матвиенко.

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По словам дочери Нины Матвиенко, сначала ей было больно слышать упоминания о маме, она не могла ходить на кладбище и не убирала вещи мамы дома.

Нина Матвиенко

"У нас все хорошо. Вас президент посмертно отметил наградой "Национальная легенда Украины", а Нинусик спела впервые со мной на сцене. Ульяна основала свой проект, счастлива с Юрой. Арсен затеял дома ремонт, вам бы точно понравилась ванная. Очень соскучилась. Любим, уважаем и, конечно, слушаем", — написала жена Арсена Мирзояна.

В частности, Тоня Матвиенко призналась, что мама приснилась ей и сказала устроить концерт памяти, что она и собирается сделать.

Уже днем 8 октября, в первую годовщину смерти народной артистки Украины, ее родные собрались на кладбище, чтобы почтить память знаменитости.

Родные Нины Матвиенко Фото: скріншот

Отметим, что Нина Матвиенко ушла из жизни на 76-м году жизни 8 октября 2023 года. Народная артистка Украины не дожила до своего дня рождения два дня.

По словам Арсена Мирзояна, Нина Митрофановна провела в больнице около месяца. Все это время семья надеялась, что она выздоровеет. Каждый день по очереди навещали ее в больнице. Ее жизнь забрала онкология.

Напомним, Тоня Матвиенко записала песню-посвящение матери.

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