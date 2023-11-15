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Стиль жизни

Зять Нины Матвиенко Арсен Мирзоян назвал причину смерти певицы

Стало известно, какая болезнь унесла жизнь Нины Матвиенко
Нина Метрофановна Матвиенко

Никогда ни на что не жаловалась

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Украинский певец и зять Нины Матвиенко Арсен Мирзоян открыл тайну от чего умерла народная артистка.

Подробностями последних дней жизни тещи Арсен поделился в эксклюзивном интервью со Славой Деминым.

"Было чудом, что Нина Митрофановна ни на что не жаловалась, а потом ей как-то очень резко стало плохо. Мы не понимали, что это может быть. Но никто и не понимал, что все это так серьезно",- рассказал певец.

По его словам, Нина Митрофановна провела в больнице около месяца. Все это время семья надеялась, что она выздоровеет. Каждый день по очереди навещали ее в больнице.

"Сначала Нина Митрофановна просила, чтобы мы не появлялись, мужчины, только девушки. Не хотела, чтобы ее такой видели. А потом хочешь-не хочешь приезжали все, кто был свободен. Все равно нужно было привозить лекарства, просто поговорить",- добавил зять покойной Нины Матвиенко.

В интервью Арсен Мирзоян не захотел делиться подробностями болезни тещи, однако ответил, что ее жизнь унесла онкология. Рак чего именно был у Нины Матвиенко Мирзоян не уточнил.

"Она никогда не хотела, чтобы ее считали слабой. Она считала себя здоровым человеком, у нее никогда, ничего не болело. И мы всегда, когда говорили ей, что надо ходить по врачам, сдавать анализы, она говорила: "Я хорошо себя чувствую". Она всегда была на диетах, всегда вела здоровый образ жизни",- добавил Арсен.

Также певец проговорился, что перед смертью Матвиенко пережила несколько тяжелых операций.

Отметим, что Нина Матвиенко ушла из жизни на 76-м году жизни. Народная артистка Украины не дожила до своей годовщины два дня. Известие о ее смерти шокировало украинцев.

Ранее мы писали, что 42-летняя украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о своем эмоциональном состоянии после смерти матери.