"Квітка-душа" и Герой Украины: чем запомнилась Нина Матвиенко

Украинская легендарная певица умерла в возрасте 75 лет. Творческий путь Нины Матвиенко начался в школе-интернате. Она получила ряд наград за свои достижения перед Украиной.

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8 октября 2023 года ушла из жизни Народная артистка Украины Нина Матвиенко. Певица не дожила два дня до 76-летия. 11 октября ее похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. Фокус вспоминает творческий и жизненный путь украинской легенды.

Семья

Нина Матвиенко родилась на Житомирщине, в селе Неделище. Она стала пятым ребенком в семье, поэтому родители решили отдать дочь в школу-интернат, чтобы облегчить жизнь, ведь в целом в семье было 11 детей.

Впрочем, на каникулы будущая артистка возвращалась домой, где помогала воспитывать братьев и сестер.

Начало творческого пути

Талант Нины Матвиенко заметила одна из учительниц в школе. Людмила Ивановна посоветовала ей заняться пением и попробовать себя в Украинском народном хоре имени Веревки.

Важно

В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко (фото, видео)

Однако после окончания школы-интерната знаменитости пришлось пойти работать на завод. Свою первую зарплату Нина Матвиенко потратила на пальто, в котором пошла на пробы.

К хору Веревки она таки присоединилась. Это произошло в 1966 году. А со временем она стала солисткой народного коллектива.

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Прощание с Ниной Матвиенко 11 октября 2023 года Фото: УНІАН

Кроме сцены, артистка покоряла экраны телевизоров. Нина Матвиенко стала звездой телеспектаклей "Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", "Разлились воды на четыре брода" и др.

А также снималась в художественных фильмах, в частности в "Соломенных колоколах".

За свои заслуги знаменитость получила Орден Николая Чудотворца, Орден княгини Ольги 3-й и 2-й степеней, рассказывает ведущий Слава Демин.

Слава Демин рассказал о жизни и творчестве Нины Матвиенко

В 2006 уроженка Житомирщины получила почетное звание Героя Украины. А через 10 лет стала Почетным гражданином Киева.

Нина Матвиенко Фото: УНІАН

Муж и дети

В 1971 году певица вышла замуж за художника Петра Гончара. Сообщается, что официально они не разводились, однако в 2021 разъехались и стали жить отдельно.

Петр Гончар с внучкой

В их союзе родилось трое детей — дочь Антонина и сыновья Андрей и Иван.

Нина Матвиенко Фото: УНІАН

Единственная дочь Нины Матвиенко пошла по ее стопам и строит карьеру певицы. Именно она первая сообщила о смерти матери и рассказала о ее последней воле. Оказалось, что Народная артистка Украины просила не плакать на ее похоронах, а вспомнить, что хорошего она сделала.

Сейчас Тоня Матвиенко замужем за украинским певцом Арсеном Мирзояном. Она воспитывает двух дочерей — Ульяну и Нину.

Нина Матвиенко с дочерью Тоней Фото: tonya_matvienko\Instagram

Старшую дочь Антонины Ульяну часто сравнивают с ее звездной бабушкой. Девушке сейчас 25 лет.

Внучка Нины Матвиенко

Что касается сыновей Народной артистки, то первенец Иван постригся в монахи. Теперь его зовут Януарий. Наследник Нины Матвиенко и Петра Гончара 12 лет служил в Бахчисарайском Свято-Успенском монастыре, но после оккупации Крыма он переехал в Нежин.

Тоня Матвиенко с братьями

Андрей Гончар тем временем пошел по стопам отца. Он стал художником и иконописцем в столице Украины.

Нина Матвиенко "Квітка-душа"

Одной из самых популярных песен покойной артистки является "Квітка-душа". Часто пользователи сети, выражая соболезнования по поводу утраты, упоминали в комментариях именно эту композицию.

Нина Матвиенко Фото: УНІАН

По словам родных Нины Митрофановны, она вела довольно активный образ жизни. Не употребляла алкоголь и мясо, играла с внуками.

Нина Матвиенко

В свое время артистка снялась в яркой фотосессии с Дмитрием Монатиком. Украинский певец выразил свои соболезнования по поводу потери знаменитости и вспомнил сотрудничество с легендой. Они спели вместе композицию "В этот день".

Нина Матвиенко и Дмитрий Монатик

"Она была невероятно человечная, искренняя, неповторимая, настоящая Легенда. С ней всегда можно было обо всем посмеяться и обо всем погрустить. Ее советы и мысли я буду нести с собой всю мою жизнь. Ушла из жизни Легенда украинской сцены. Человек с большим сердцем, чьи песни наполняли. Нина Митрофановна, благодарен судьбе за то, что удалось вместе с Вами посотрудничать и знать лично 😭 Большая потеря для всех нас! Вечная память! Искренние соболезнования семье и родным!" — отметил музыкант.

Нина Матвиенко и Дмитрий Монатик

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о последней встрече с Ниной Матвиенко весной 2023 года.

Также Фокус писал о песне-подарке Тони Матвиенко матери на 76-летие, который она не успела подарить.