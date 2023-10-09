"Наша квітка-душа": Наталья Могилевская показала последние фото с Ниной Матвиенко

Могилевская призналась, что чувствовала приближение чего-то серьезного и предложила помощь врачей. 8 октября Нина Матвиенко умерла на 76-м году жизни.

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась последними снимками с Ниной Матвиенко, которая ушла из жизни в возрасте 75 лет в начале октября 2023 года.

Могилевская рассказала, что последний раз виделась с покойной артисткой 23 мая этого же года.

"Нина Митрофановна для нашей семьи очень близкий человек, она всегда вспоминала моего деда с невыразительным теплом и любовью, он учил ее в университете им. Т. Шевченко украинскому языку в советские времена", — отметила Наталья Могилевская, добавив, что чувствовала приближение чего-то серьезного и предложила помощь врачей. Впрочем, Нина Матвиенко отказалась.

"Я хочу поблагодарить Вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности Вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни", — добавила певица, показав последние фото с покойной украинской знаменитостью.

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Нина Матвиенко умерла: легендарная исполнительница "Диких гусей" не дожила двух дней до 76-летия (видео)

Локацией публикации обозначена столица Украины. Судя по всему, в Киеве артистки и встретились.

"Легенда украинской сцены! Всегда живая, всегда прекрасная!" — отметила Могилевская.

Нина Матвиенко и Наталья Могилевская в мае 2023 года

Нина Матвиенко не дожила 2 дня до своего 76-летия. О смерти Народной артистки Украины сообщила ее единственная дочь Антонина. Кроме нее, певица воспитала двух сыновей — Ивана и Андрея. Дети родились в браке Матвиенко и художника Петра Гончара, с которым она поженилась в 1971 году и прожила в браке до самой смерти.

Нина Матвиенко Фото: Скріншот

Напомним, в конце сентября 2023 года ушла из жизни мать Кузьмы Скрябина.