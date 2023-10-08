Нина Матвиенко умерла: легендарная исполнительница "Диких гусей" не дожила двух дней до 76-летия (видео)

О трагическом известии стало известно из публикации дочери Антонины в соцсетях.

Related video

О смерти народной артистки Украины Нины Матвиенко на 75-м году жизни сообщила дочь Антонина, которая опубликовала в соцсетях трагическое известие с фотографией певицы. Пост выложен в Instagram.

"Мама умерла", — говорится в публикации дочери известной исполнительницы.

Пост появился утром 8 октября, а через два дня Нине Матвиенко исполнилось бы 76 лет. Однако с днем рождения ее поздравляли 10 октября, согласно записи в паспорте, но она все же появилась на свет 13 числа.

Ніна Матвієнко "Ой, летiли дикi гуси"

В комментариях к посту поклонники творчества Матвиенко оставляли скорбные комментарии.

Певица Нина Матвиенко

Матвиенко называли душой украинской песни. Основная часть ее репертуара — украинские народные композиции, тем не менее певица известна и за пределами Украины.

Ніна Матвієнко "Пiсня про матiр"

Нину Матвиенко в 1985 году удостоили звания народной артистки Украинской ССР, спустя три года она стала лауреатом Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко, а в 2006 году — Героем Украины.

Ніна Матвієнко "Сміються, плачуть солов'ї"

Певица вела активную гастрольную деятельность, выступала во многих странах мира: Польше, Финляндии, Франции, Чехии, Канаде, Мексике, США. Занимала должность профессора кафедры музыкального искусства КНУКиМ.

Напомним, что 20 февраля ушел из жизни один из основателей группы "Мертвий Півень" Любомир Футорский.

Ранее сообщалось, что Род Стюарт посвятит антивоенную песню Украине.