"Дело не в россиянах, а в этом муда**": Род Стюарт посвятит антивоенную песню Украине

По словам британского музыканта, войну развязал Путин и его режим, а в России ему встречались самые дружелюбные люди на свете. Он также пообещал поднять украинский флаг на концерте и показать президента Зеленского на экране.

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Британский музыкант сэр Род Стюарт заявил, что во время своего предстоящего тура посвятит Украине антивоенную песню. В ноябре исполнитель отправится в тур по британским городам. Концерты пройдут в Ноттингеме, Глазго, Абердине, Белфасте, Бирмингеме, Манчестере и Лондоне. Об этом сообщает Virgin Radio.

По словам Стюарта, сейчас военный конфликт достиг немыслимых масштабов. Свое заявление сэр Род сделал после того, как помог с переездом семьи из семи украинских беженцев. Он снял для граждан Украины дом и оплачивает их счета. Исполнитель признал, что нарушил свое правило не обсуждать публично благотворительную деятельность, чтобы поощрить других помогать людям, которые бегут из раздираемой войной страны.

Стюарт сказал, что во время британского тура, который стартует 16 ноября, исполнит в поддержку Украины свой хит 1991 года Rhythm Of My Heart. Он называет эту песню антивоенной.

"Посвящаю ее украинцам, мы поднимаем украинский флаг и покажем Зеленского [на большом экране]", — сказал Стюарт.

[ + – ] Сингл Стюарта Rhythm Of My Heart, вышедший в 1991 году

Мнение Рода Стюарта о войне в Украине

Во время беседы с журналистами о войне в Украине Стюарт сказал, что, "говоря о Путине, ему приходится употреблять вульгаризмы".

"Я пытаюсь сказать: "Послушайте, это не вина русского народа". Многих людей арестовывают и бросают в тюрьмы. Все дело в этом человеке и его режиме, поэтому не вините всех россиян. Я много раз бывал в России и там мне встречались самые дружелюбные люди на земле, правда. Дело не в них, а в этом муда**", — пояснил Стюарт.

По словам исполнителя, он вместе с женой Пенни Ланкастер решил сделать что-то после просмотра новостей о войне. Стюарта и всех его родственников шокировали события в Украине.

[ + – ] Род Стюарт с женой Пенни Ланкастер Фото: Hello! Magazine

"Я родился в послевоенный период, моя семья пережила Вторую мировую. Никогда не думал, что увижу еще одну войну с танками и прочим. Мы были просто шокированы в тот день, а сейчас это немыслимо", — сказал исполнитель.

После начала войны в Украине Стюарт вместе с родственниками отправил три фургона с помощью в Украину. В обратном направлении на этих автомобилях уже увозили беженцев в Берлин.

Напомним, что в Польше отменили концерт основателя Pink Floyd Роджера Уотерса, который во многом разделяет пророссийскую позицию по Украине. Уотерс отрицает, что он или его представители отменили краковский концерт. Со слов музыканта, местные власти пытаются сорвать мероприятие и объявить его персоной нон-грата.

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