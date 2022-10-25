"Справа не в росіянах, а в цьому муда**": Род Стюарт присвятить антивоєнну пісню Україні

За словами британського музиканта, війну розв'язав Путін і його режим, а в Росії йому зустрічалися найтовариськіші люди на світі. Він також пообіцяв підняти український прапор на концерті й показати президента Зеленського на екрані.

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Британський музикант сер Род Стюарт заявив, що під час свого майбутнього туру присвятить Україні антивоєнну пісню. У листопаді виконавець вирушить у тур британськими містами. Концерти пройдуть у Ноттінгемі, Глазго, Абердіні, Белфасті, Бірмінгемі, Манчестері та Лондоні. Про це повідомляє Virgin Radio.

За словами Стюарта, зараз воєнний конфлікт досяг неймовірних масштабів. Свою заяву сер Род зробив після того, як допоміг із переїздом сім'ї із семи українських біженців. Він зняв для громадян України будинок і оплачує їхні рахунки. Виконавець визнав, що порушив своє правило не обговорювати публічно благодійну діяльність, щоб заохотити інших допомагати людям, які тікають із країни, яку роздирає війна.

Стюарт сказав, що під час британського туру, який стартує 16 листопада, виконає на підтримку України свій хіт 1991 Rhythm Of My Heart. Він називає цю пісню антивоєнною.

"Присвячую її українцям, ми піднімемо український прапор і покажемо Зеленського [на великому екрані]", — сказав Стюарт.

[ + – ] Сингл Стюарта Rhythm Of My Heart, що вийшов у 1991 році

Думка Рода Стюарта про війну в Україні

Під час бесіди з журналістами про війну в Україні Стюарт сказав, що "говорячи про Путіна, йому доводиться вживати вульгаризми".

"Я намагаюся сказати: "Послухайте, це не вина російського народу". Багато людей заарештовують і кидають у в'язниці. Вся справа в цій людині та її режимі, тому не звинувачуйте всіх росіян. Я багато разів бував у Росії, і там мені зустрічалися найтовариськіші люди на землі, правда. Справа не в них, а в цьому муда**", — пояснив Стюарт.

За словами виконавця, він разом із дружиною Пенні Ланкастер вирішив зробити щось після перегляду новин про війну. Стюарта й усіх його родичів шокували події в Україні.

[ + – ] Род Стюарт із дружиною Пенні Ланкастер Фото: Мальдивы

"Я народився в післявоєнний період, моя сім'я пережила Другу світову. Ніколи не думав, що побачу ще одну війну з танками й іншим. Ми були просто шоковані того дня, а зараз це немислимо", — сказав виконавець.

Після початку війни в Україні Стюарт разом із родичами відправив три фургони з допомогою в Україну. У зворотному напрямку цими автомобілями вже відвозили біженців у Берлін.

Нагадаємо, що в Польщі скасували концерт засновника Pink Floyd Роджера Вотерса, який багато в чому поділяє проросійську позицію щодо України. Вотерс заперечує, що він чи його представники скасували краківський концерт. За словами музиканта, місцева влада намагається зірвати захід і оголосити його персоною нон-грата.

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