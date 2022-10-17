Хью Джекман поделился трогательным поздравлением от 7-летнего Кости из Одессы

Известный голливудский актер Хью Джекман, исполнитель культовой роли Росомахи в серии одноименных фильмов, 12 октября отпраздновал свой 51-й день рождения. В своем Instagram он опубликовал фото подарка от мальчика Кости из Одессы.

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На фотографии 7-летний украинец позировал с рисунком с изображением Росомахи и подписью "С днем рождения, Хью!".

Джекман признался, что был очень тронут таким приветствием и напомнил историю Кости и его семьи своим поклонникам.

"В апреле мой друг Костя бежал из Украины при помощи Unicef. Он в безопасности, здоров и у него многообещающее будущее. Он сделал мне эту замечательную открытку на день рождения", — написал актер в Instagram.

Актер Хью Джекман и маленький одессит Костя познакомились несколько месяцев назад и даже пообщались с помощью волонтеров по видеосвязи.

"Поздоровайтесь с моим новым, очень мужественным другом Костей. Ему 7. Лишь несколько часов назад он попал в центр Unicef ​​Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту фотографию Росомахи. Очень похож, вам не кажется?" – написал тогда Джекман.

Ранее Фокус писал, что актер готовится сыграть культового супергероя в картине "Дэдпул 3ʼ.