Г'ю Джекман поділився зворушливим привітанням від 7-річного Кості з Одеси

Відомий голлівудський актор Г'ю Джекман, виконавець культової ролі Росомахи у серії однойменних фільмів, 12 жовтня відсвяткував свій 51 день народження. У своєму Instagram він опублікував фото подарунка від хлопчика Кості з Одеси.

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На фотографії 7-річний українець позував із малюнком із зображенням Росомахи та підписом "З днем народження, Г'ю!".

Джекман зізнався, що був дуже зворушений таким вітанням і пригадав історію Кості та його родини своїм шанувальникам.

"У квітні мій друг Костя втік з України за допомогою Unicef. Він у безпеці, здоровий і має перспективне майбутнє. Він зробив мені цю чудову листівку на день народження", — написав актор у Instagram.

Актор Г'ю Джекман та маленький одесит Костя познайомилися кілька місяців тому і навіть поспілкувалися за допомогою волонтерів із відеозв'язку.

"Привітайте з моїм новим, дуже мужнім другом Костею. Йому 7. Лише кілька годин тому він потрапив до центру Unicef ​​Blue Dot у Румунії після того, як втік зі свого будинку в Україні. Він намалював цю фотографію Росомахи. Дуже схожий, вам не здається?" – написав тоді Джекман.

Раніше Фокус писав, що актор готується зіграти культового супергероя в картині "Дедпул 3".