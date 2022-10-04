Стало відомо, що Г'ю Джекман заробив за роль Росомахи

Актор готується зіграти культового супергероя у картині "Дедпул 3".

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Австралійський актор Г'ю Джекман (справжнє ім'я Г'ю Майкл Джексон) став всесвітньо відомим у 2000 році, після виходу на екрани культового бойовика "Люди Ікс", в якому він зіграв роль Росомахи. Г'ю і подумати тоді не міг, що затримається у ролі супергероя на багато років, а також стане дуже багатим.

[ + – ] Роль Росомахи зробила актора багатим та знаменитим Фото: Getty Images

180 млн доларів — саме такою сумою оцінюються нинішні статки Джекмана. Левову частку він заробив на ролі Росомахи у серії фантастичних фільмів про людей з неймовірними здібностями від студії Marvel. Першим із них був "Люди Ікс", який зібрав у прокаті близько 300 млн доларів. Спочатку була випущена трилогія, після вийшли спін-оффи, приквели та сиквели. Лише 2013 року оригінальна серія фільмів відновилася. І всі мали непогані касові збори.

На хвилі успіху Г'ю Джекман отримував базову зарплату 20 млн доларів за кожен новий фільм за участю супергероя Росомахи. До речі, у 2019 році він потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Г'ю та його колега з "Людей Ікс" Патрік Стюарт (зіграв професора Чарльза Ксав'є) увійшли в історію як актори, які найдовше грали супергероїв кіновселеного Marvel — 16 років і 228 днів.

[ + – ] Повернення Росомахи на екран уже не за горами Фото: Marvel

Незабаром Росомаха знову повернеться на великий екран, цього разу у картині "Дедпул 3", де Джекман зіграє у парі з Раяном Рейнольдсом. А це означає, що в Г'ю чудові шанси округлити свій капітал до 200 млн доларів.

Фокус нещодавно писав, що Г'ю Джекман повернеться до ролі Росомахи у третій частині "Дедпула".

Також ми повідомляли, що дружина Г'ю Джекмана прокоментувала чутки про те, що він гей.