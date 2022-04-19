Дружина Г'ю Джекмана прокоментувала чутки, що він гей

Деборра-Лі Фернесс заявила, що її чоловік має право самовизначення незалежно від думки громадськості.

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Дружина Г'ю Джекмана Деборра-Лі Фернесс нарешті відповіла на чутки, що давно розповсюджуються, про нетрадиційну орієнтацію свого чоловіка, з'явившись в ефірі подкасту Not an Overnight Success.

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66-річна жінка, яка одружена з 53-річним актором із 1996 року, назвала цю інформацію "дуже дурною", але визнала, що Г'ю став однією з багатьох світових знаменитостей, які зіткнулися з такими підозрами. За словами Деборри-Лі, навіть якби це було хоч трохи правдою, її чоловік має право на самовизначення.

"Я маю на увазі, люди, якби він був геєм, він міг би бути геєм! Йому більше не треба було б ховатися в шафі, і він зустрічався б із Бредом Піттом або кимось ще. Не те щоб Бред гей, але ви розумієте, про що я говорю! Це так безглуздо, а потім люди увічнюють дурниці, і це нудно", — наголосила вона.

Також Фернесс чесно зізналася про те, як реагує на інтимні сцени за участю Джекмана:

"Це так дивно — я вважаю, тому що я робила це так багато разів раніше, це не дуже романтично. Твоє обличчя перебуває у світлі камер, ти маєш зіграти цю сцену, тому таке не дуже сексуальне".

Але коли справа доходить до спостереження за чоловіком, вона додала:

"Коли я сиджу в кінотеатрі та дивлюся, особливо якщо я з дітьми, я почуваюся трохи ніяково. Але також у багатьох випадках я дуже добре дружу з акторкою, з якою він цілується. Іноді це дивно бачити, і я думаю, що діти такі: "Ааа!" — і не хочуть таке дивитися... Але коли ви перебуваєте в стосунках, це просто нісенітниця, розумієте? Це все нісенітниця".

Пара познайомилася на зйомках австралійського телешоу Correlli у 1995 році. Вони одружилися лише через 11 місяців, 11 квітня 1996 року. Переїхавши в США на початку 2000-х, Деборра-Лі та Г'ю усиновили двох дітей – сина Оскара, якому зараз 20 років, і доньку Аву (15 років).

Цього місяця подружжя відсвяткувало 26-ту річницю весілля, і Г'ю дуже зворушливо привітав свою дружину.