Жена Хью Джекмана прокомментировала слухи о том, что он гей

Деборра-Ли Фернесс заявила, что ее муж имеет право на самоопределение независимо от мнения общественности.

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Жена Хью Джекмана Деборра-Ли Фернесс наконец ответила на давно распространяющиеся слухи о нетрадиционной ориентации своего мужа, появившись в эфире подкаста Not an Overnight Success.

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66-летняя женщина, которая замужем за 53-летним актером с 1996 года, назвала эту информацию "очень глупой", но признала, что Хью стал одной из многих мировых знаменитостей, кто столкнулся с такими подозрениями. По словам Деборры-Ли, даже если бы это было хотя бы немного правдой, ее супруг имеет право на самоопределение.

""Я имею в виду, ребята, если бы он был геем, он мог бы быть геем! Ему больше не нужно было бы прятаться в шкафу, и он бы встречался с Брэдом Питтом или кем-то еще. Не то чтобы Брэд гей, но вы понимаете, о чем я говорю! Это так глупо, а потом люди увековечивают глупости, и это скучно", – подчеркнула она.

Также Фернесс честно призналась в том, как реагирует на интимные сцены с участием Джекмана:

"Это так странно – я полагаю, потому что я делала это так много раз раньше, это не очень романтично. Твое лицо находится в свете камер, ты должен сыграть эту сцену, поэтому подобное не очень сексуально".

Но когда дело доходит до наблюдения за мужем, она добавила:

"Когда я сижу в кинотеатре и смотрю, особенно если я с детьми, я чувствую себя немного неловко. Но также, во многих случаях я очень хорошо дружу с актрисой, с которой он целуется. Иногда это странно видеть, и я думаю, что дети такие: "Ааа!", и не хотят такое смотреть… Но когда вы находитесь в отношениях, это просто чепуха, понимаете? Это все вздор".

Пара познакомилась на съемках австралийского телешоу Correlli в 1995 году. Они поженились всего 11 месяцев спустя, 11 апреля 1996 года. Переехав в США в начале 2000-х, Деборра-Ли и Хью усыновили двоих детей – сына Оскара, которому сейчас 20 лет, и дочь Аву (15 лет).

В этом месяце супруги отпраздновали 26-ю годовщину свадьбы, и Хью очень трогательно поздравил свою жену.