Хью Джекман трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы

По словам актера, жена освещает его жизнь.

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11 апреля 53-летний австралийский актер Хью Джекман и его 66-летняя жена Деборра-Ли Фернесс отметили 26 лет со дня свадьбы, и по этому случаю мужчина поздравил свою любимую, опубликовав пост в Instagram.

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"Сегодня я праздную 26-летие брака с моей выдающейся женой. Каждый день наполнен смехом, радостью и игрой в нарды!!!! Деб, ты освещаешь мою жизнь. Я люблю тебя всем сердцем!", – написал он, добавив совместное фото, где пара позирует на берегу океана.

Хью и Деборра-Ли поженились 11 апреля 1996 года, всего через год после знакомства на съемках австралийской драмы "Корелли". По словам Хью, уже через две недели он знал, что собирается провести остаток своей жизни с этой женщиной.

У пары – двое приемных детей: 21-летний Оскар Максимилиан и 16-летняя Ава Элиот.

В одном из интервью Джекман рассказывал, что секрет их счастливого брака заключается в том, чтобы "находить время друг для друга и всегда учиться" друг у друга. Актер признался, что они сознательно "перезагрузили" свой брак, избежав развода. При этом мужчина не перестает восторгаться супругой:

"Я всегда восхищаюсь тем, какая она забавная, какая она удивительная и какая умная. Чем дольше это продолжается, тем лучше становится".

[ + – ] Свадьба Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс

Свой брак он называет одной из лучших вещей в своей жизни.

"Деб — самый светлый и оптимистичный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Например, если вы когда-нибудь захотите сыграть, кто самый счастливый человек в комнате, Деб выиграет", — сказал он.

В книге "Отец Худ: Вдохновение для нового поколения отцов" Джекман пишет:

"До того, как у нас появились дети, мы с Деб сделали довольно простой, но важный выбор — смотреть друг другу в глаза на каждом перекрестке жизни. Эти перекрестки иногда большие, иногда маленькие, иногда вы даже не понимаете, что они перекрестки, пока не оглянетесь назад".

Напомним, актер, сыгравший Росомаху в "Людях Х", до сих пор остается в прекрасной форме, демонстрируя иногда поклонникам свою атлетическую фигуру.