53-летний Хью Джекман продемонстрировал идеальную форму и искупался в ледяном океане

"Возраст не имеет значения", — заявил актер, позируя перед камерой

53-летний Хью Джекман, прославившийся ролью Росомахи в фильмах про "Людей Икс", продемонстрировал, что и отпраздновав 53-й день рождения, все еще находится в прекрасной форме. И не боится ледяной воды. Видео погружения он опубликовал в своем Instagram.

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"Ежегодное погружение белого медведя, я опаздываю примерно на шесть недель, но возраст не имеет значения", — заявил Хью перед тем как прыгнуть в океан.

[ + – ] Хью Джекман в 53 года

Это произошло после того, как его жена Деборра-Ли Фернесс получила одну из самых престижных наград в День Австралии – орден Австралии.

Напомним, Хью и Деборра вместе уже 26 лет. Они познакомились в 1996 году на съемках сериала "Корелли" и с той поры не расставались.

А в 2000-м году Джекман официально стал Росомахой. На роль в фильме "Люди Икс" его предложил Рассел Кроу, когда сам отказался от этой роли.

Впечатляющей формы он добился благодаря интенсивным тренировкам и правильному питанию. И за помощью он обратился к друзьям: тренеру с которым занимался еще до того, как стал знаменит на весь мир и актеру и рестлеру Дуэйну "Скале" Джонсу.