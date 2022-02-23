53-річний Г'ю Джекман продемонстрував ідеальну форму і покупався в крижаному океані

"Вік не має значення", — заявив актор, позуючи перед камерою

53-річний Г'ю Джекман, який прославився роллю Росомахи у фільмах про "Людей Ікс", продемонстрував, що й відсвяткувавши 53-й день народження, все ще перебуває в чудовій формі. І не боїться крижаної води. Відео занурення він опублікував у своєму Instagram.

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"Щорічне занурення білого ведмедя, я спізнюся приблизно на шість тижнів, але вік не має значення", — заявив Г'ю перед тим, як стрибнути в океан.

[ + – ] Г'ю Джекман у 53 роки

Це сталося після того, як його дружина Деборра-Лі Фернесс отримала одну з найпрестижніших нагород у День Австралії – орден Австралії.

Нагадаємо, Г'ю та Деборра разом уже 26 років. Вони познайомилися у 1996 році на зйомках серіалу "Кореллі" і з того часу не розлучалися.

А 2000-го року Джекман офіційно став Росомахою. На роль у фільмі "Люди Ікс" його запропонував Рассел Кроу, коли він сам відмовився від цієї ролі.

Дивовижної форми він досяг завдяки інтенсивним тренуванням і правильному харчуванню. І за допомогою він звернувся до друзів: тренера, з яким займався ще до того, як став знаменитий на весь світ та актора та рестлера Двейна "Скелі" Джонса.