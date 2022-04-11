Г'ю Джекман зворушливо привітав дружину з роковинами весілля

За словами актора, дружина освітлює його життя.

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11 квітня 53-річний австралійський актор Г'ю Джекман та його 66-річна дружина Деборра-Лі Фернесс відсвяткували 26 років від дня весілля, і з цієї нагоди чоловік привітав свою кохану, опублікувавши пост в Instagram.

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"Сьогодні я святкую 26-річчя шлюбу з моєю видатною дружиною. Кожен день наповнений сміхом, радістю та грою в нарди!!!! Деб, ти освітлюєш моє життя. Я люблю тебе всім серцем!" — написав він, додавши спільне фото, де пара позує на березі океану.

Г'ю та Деборра-Лі одружилися 11 квітня 1996 року, лише через рік після знайомства на зйомках австралійської драми "Кореллі". За словами Г'ю, вже за два тижні він знав, що збирається провести залишок свого життя з цією жінкою.

У пари — двоє всиновлених дітей: 21-річний Оскар Максиміліан та 16-річна Ава Еліот.

В одному з інтерв'ю Джекман розповідав, що секрет їхнього щасливого шлюбу полягає в тому, щоб "знаходити час один для одного і завжди вчитися" одне в одного. Актор зізнався, що вони свідомо "перезавантажили" свій шлюб, уникнувши розлучення. Водночас чоловік не перестає захоплюватися дружиною:

"Я завжди захоплююся тим, яка вона забавна, яка вона дивовижна і яка розумна. Чим довше це продовжується, тим краще стає".

[ + – ] Весілля Г'ю Джекмана та Деборри-Лі Фернесс

Свій шлюб він називає однією з найкращих речей у своєму житті.

"Деб — найсвітліша і найоптимістичніша людина, яку я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Наприклад, якщо ви коли-небудь захочете зіграти, хто найщасливіша людина в кімнаті, Деб виграє", — сказав він.

У книзі "Батько Худ: Натхнення для нового покоління батьків" Джекман пише:

"До того, як у нас з'явилися діти, ми з Деб зробили досить простий, але важливий вибір — дивитися одне одному в очі на кожному перехресті життя. Ці перехрестя іноді великі, іноді маленькі, іноді ви навіть не розумієте, що вони перехрестя, поки не озирнетесь назад".

Нагадаємо, актор, який зіграв Росомаху в "Людях Х", досі залишається в чудовій формі, іноді демонструючи шанувальникам свою атлетичну фігуру.