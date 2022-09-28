Г'ю Джекман повернеться до ролі Росомахи у третій частині "Дедпула"

У цьому шанувальників запевняє Раян Рейнольдс, який грає Дедпула

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Раян Рейнольдс опублікував невеликий ролик, у якому запросив Г'ю Джекмана повернутися до ролі Росомахи вже в "Дедпулі 3". І Джекман погодився, пише IGN.

Також Рейнольдс, який зіграв Дедпула, повідомив, що новий фільм про неординарного супергероя вийде 9 вересня 2024 року. Події розгорнуться в межах кіновсесвіту Marvel.

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Судячи з того, як Джекман і Рейнольдс почали розповідати про новий фільм, — це таки правда.

Підтвердив інформацію та режисер Шон Леві.

"Я хочу подякувати серіалу "Дивні дива" за те, що вони навчили мене тримати свій великий рот на замку. Ця новина палила мені язика вже кілька тижнів", — пожартував Леві.

Новина викликала багато запитань у шанувальників, якщо згадати, що у фільмі "Логан" ясно дали зрозуміти, що історію Росомахи закінчено.

Так що Раян Рейнольдс та Г'ю Джекман зустрілися, сіли поряд і роз'яснили, коли відбуватиметься подія у новому фільмі.

"У мене було багато питань. Упевнений, у вас теж. Але будьте певні, ми відповімо на них прямо зараз. Наприклад, чому Росомаха живий після всього, що сталося в "Логані"", — пообіцяв Джекман.

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За словами акторів, дія фільму "Логан" відбувалася у 2029 році, а новий "Дедпул" розповість про події, які ніяк із ним не пов'язані.

"Події "Логана" відбуваються в 2029 році. У нас же зовсім окрема історія. Логан помер у "Логані". Цей момент ми не торкнемося. Ну а що насправді відбувається у нашому фільмі, то це…", — але далі слова акторів заглушила музика Джорджа Майкла, тож подробиці сюжету поки залишаються таємницею.

Наприкінці відеозвернення Джекман і Рейнольдс подякували президенту Marvel Studios Кевіну Файгі.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс знову стане батьком. Його дружина, акторка Блейк Лайвлі повідомила, що вагітна вчетверте. Пара вже виховує трьох доньок.