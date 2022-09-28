Хью Джекман вернется к роли Росомахи в третьей части "Дэдпула"

В этом поклонников заверяет Райан Рейнольдс, который играет Дэдпула

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Райан Рейнольдс опубликовал небольшой ролик, в котором пригласил Хью Джекмана вернуться к роли Росомахи — уже в "Дэдпуле 3". И Джекман дал согласие, пишет IGN.

Также Рейнольдс, который сыграл Дэдпула, сообщил, что новый фильм о неординарном супергерое выйдет 9 сентября 2024 года. События развернутся в рамках киновселенной Marvel.

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Судя по тому, как Джекман и Рейнольдс принялись рассказывать о новом фильме – это все-таки правда.

Подтвердил информацию и режиссер Шон Леви.

"Я хочу поблагодарить сериал "Очень странные дела" за то, что они научили меня держать свой большой рот на замке. Эта новость жгла мне язык уже несколько недель", — пошутил Леви.

Новость вызвала много вопросов у поклонников, если вспомнить, что в фильме "Логан" ясно дали понять, что история Росомахи закончена.

Так что Райан Рейнольдс и Хью Джекман встретились, сели рядом и разъяснили, когда будет происходить события в новом фильме.

"У меня было много вопросов. Уверен, у вас тоже. Но будьте уверены, мы ответим на них прямо сейчас. Например, почему Росомаха жив после всего, что произошло в "Логане", — пообещал Джекман.

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По словам актеров, действие фильма "Логан" происходило в 2029 году, а новый "Дэдпул" расскажет о событиях, которые никак с ним не связаны.

"События "Логана" происходят в 2029 году. У нас же совершенно отдельная история. Логан умер в "Логане". Этот момент мы не затронем. Ну а что на самом деле происходит в нашем фильме, так это…", — но далее слова актеров заглушила музыка Джорджа Майкла, так что подробности сюжета пока остаются тайной.

В концовке видеообращения Джекман и Рейнольдс поблагодарили президента Marvel Studios Кевина Файги.

Напомним, Райан Рейнольдс снова станет отцом. Его жена, актриса Блейк Лайвли сообщила, что беременна в четвертый раз. Пара уже воспитывает трех дочерей.