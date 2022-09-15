Блейк Лайвли беременна четвертым ребенком (фото)

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс уже воспитывают троих дочерей.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли беременна четвертым ребенком. Об этом пишет Page Six.

Звезда сериала "Сплетница" появилась на десятом ежегодном саммите Forbes Power Women's в Нью-Йорке с кругленьким животом. На красную дорожку жена Райана Рейнольдса вышла в золотистом мини-платье с пайетками и акцентным воротничком. Волосы Блейк Лайвли были накручены легкими волнами.

В качестве аксессуаров актриса выбрала массивные серьги-кольца, атласную повязку на голове и многочисленные кольца. На ногах беременной знаменитости были бежевые туфли на высоком каблуке.

[ + – ] Блейк Лайвли беременна в четвертый раз Фото: Getty Images [ + – ] Блейк Лайвли беременна в четвертый раз Фото: Getty Images

35-летняя Блейк Лайвли и 45-летний американский актер Райан Рейнольдс уже воспитывают троих детей — семилетнюю Джеймс, пятилетнюю Айнезу и двухлетнюю Бетти. Звездные супруги познакомились во время съемок фильма, а в сентябре 2012 они поженились на плантации в Южной Каролине.

Актерская пара часто делится забавными и трогательными кадрами в своих соцсетях. А в мае 2022 Блейк и Райан стали ведущими ежегодного бала Института костюма Met Gala.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: blakelively

Напомним, Райан Рейнольдс откровенно рассказал о воспитании трех дочерей.

Также Фокус писал об идеальных образах для свидания, которые недавно продемонстрировали Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс.