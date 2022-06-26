"Они дикие". Райан Рейнольдс рассказал о воспитании своих детей

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли заключили официальный брак 10 лет назад и воспитывают троих дочерей.

45-летний канадский актер Райан Рейнольдс рассказал о нюансах воспитания трех дочерей. Об этом пишет Elle.

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Звезда фильма "Дедпул" подискутировал на тему воспитания детей во время лекции "Творчество в темпе культуры" в рамках фестиваля "Каннские львы" во Франции.

В частности, Райан Рейнольдс отметил, что очень важно учиться на своих ошибках, делать выводы и передавать знания своим детям.

[ + – ] Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли вместе более 10 лет Фото: Getty Images

"Я отец трех девочек. Они дикие. Мне кажется, что иногда они болеют безумием. У меня бывает момент, когда я просто срываюсь. Интересно не так то, что ты делаешь в этот момент, как то, что ты делаешь потом", — признался муж Блейк Лайвли.

Также актер отметил, что всегда учит детей, чтобы они не "тратили свои ошибки впустую", а учились на них и извлекали необходимые уроки.

45-летний Райан Рейнольдс и 34-летняя актриса Блейк Лайвли поженились в 2012 и в этом году празднуют десять лет жизни в браке. Звездные супруги воспитывают трех дочерей — Джеймс, Бетти и Айнезу.

[ + – ] Блейк Лайвли на Met Gala 2022 Фото: Скриншот

Актерская пара познакомилась на съемках фильма и с тех пор практически не расставалась. А в 2022 Блейк и Райан стали ведущими ежегодного бала Института костюма Met Gala.

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс продемонстрировали идеальные образы для летнего свидания.

Также Фокус писал о других историях любви с первого взгляда на съемочных площадках.