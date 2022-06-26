"Вони дикі". Раян Рейнольдс розповів про виховання своїх дітей

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі уклали офіційний шлюб 10 років тому та виховують трьох доньок.

45-річний канадський актор Раян Рейнольдс розповів про нюанси виховання трьох дочок. Про це пише Elle.

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Зірка фільму "Дедпул" подискутував на тему виховання дітей під час лекції "Творчість у темпі культури" у межах фестивалю "Каннські леви" у Франції.

Зокрема Раян Рейнольдс зазначив, що дуже важливо навчатися на своїх помилках, робити висновки та передавати знання своїм дітям.

[ + – ] Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі разом понад 10 років Фото: Getty Images

"Я батько трьох дівчаток. Вони дикі. Мені здається, що часом вони хворіють божевіллям. У мене буває момент, коли я просто зриваюсь. Цікаво не так те, що ти робиш у цей момент, як те, що ти робиш потім", — зізнався чоловік Блейк Лайвлі.

Також актор зазначив, що завжди навчає своїх дітей, аби вони не "витрачали свої помилки даремно", а навчалися на них та виносили необхідні уроки.

45-річний Раян Рейнольдс та 34-річна акторка Блейк Лайвлі одружилися у 2012 році та святкують цьогоріч десять років життя у шлюбі. Зіркове подружжя виховує трьох дочок — Джеймс, Бетті та Айнезу.

[ + – ] Блейк Лайвлі на Met Gala 2022 Фото: Скриншот

Акторська пара познайомилася на зйомках фільму і з того часу не розставалася. А у 2022 році Блейк та Раян стали ведучими щорічного балу Інституту костюму Met Gala.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс продемонстрували ідеальні образи для літнього побачення.

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