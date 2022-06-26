"Вони дикі". Раян Рейнольдс розповів про виховання своїх дітей
Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі уклали офіційний шлюб 10 років тому та виховують трьох доньок.
45-річний канадський актор Раян Рейнольдс розповів про нюанси виховання трьох дочок. Про це пише Elle.
Зірка фільму "Дедпул" подискутував на тему виховання дітей під час лекції "Творчість у темпі культури" у межах фестивалю "Каннські леви" у Франції.
Зокрема Раян Рейнольдс зазначив, що дуже важливо навчатися на своїх помилках, робити висновки та передавати знання своїм дітям.
"Я батько трьох дівчаток. Вони дикі. Мені здається, що часом вони хворіють божевіллям. У мене буває момент, коли я просто зриваюсь. Цікаво не так те, що ти робиш у цей момент, як те, що ти робиш потім", — зізнався чоловік Блейк Лайвлі.
Також актор зазначив, що завжди навчає своїх дітей, аби вони не "витрачали свої помилки даремно", а навчалися на них та виносили необхідні уроки.
45-річний Раян Рейнольдс та 34-річна акторка Блейк Лайвлі одружилися у 2012 році та святкують цьогоріч десять років життя у шлюбі. Зіркове подружжя виховує трьох дочок — Джеймс, Бетті та Айнезу.
Акторська пара познайомилася на зйомках фільму і з того часу не розставалася. А у 2022 році Блейк та Раян стали ведучими щорічного балу Інституту костюму Met Gala.
Нагадаємо, Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс продемонстрували ідеальні образи для літнього побачення.
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