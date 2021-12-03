Кохання, як у кіно. Топ-8 кінороманів, які продовжилися після зйомок

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Рейчел Вайс і Деніел Крейг – усі ці актори познайомилися на зйомках і не помітили, як екранні пристрасті стали реальними романтичними почуттями

Навіть ті, хто мало цікавиться особистим життям знаменитостей, були в курсі, мабуть, найгучнішого кінороману початку 2000-х. Коли Анджеліна Джолі та Бред Пітт, зустрівшись на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт", вирішили, що створені одне для одного.

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Для акторів, як виявилося, такі прозріння не рідкість. Вони постійно зайняті на зйомках, дуже впізнавані, щоб ходити на побачення наосліп, так що не дивно, коли партнер зі зйомок у якийсь момент здається цілком реальним шансом на щасливе сімейне життя.

Як відомо, для Джолі та Пітта їхній кінороман закінчився сумно: вони досі ділять дітей і майно та вже давно не зустрічалися особисто, але трапляються випадки, коли події розвиваються й за іншим сценарієм.

Джонні Депп і Ембер Герд

Кінороман, який переріс у справжні романтичні стосунки та навіть шлюб, а потім своєю скандальністю ледь не затьмарив розлучення Бреда й Анджеліни.

[ + – ] Джонні Депп і Ембер Герд у фільмі "Ромовий щоденник" Фото: Скриншот

Джонні Депп не був офіційно одружений із Ванессою Параді, але вони довгі роки жили разом і виховували двох спільних дітей. Поки у 2011 році Джонні не зустрів на зйомках фільму "Ромовий щоденник" фатальну красуню Ембер Герд. Чутки про їхній роман активно циркулювали ще під час промо-туру, а у 2012 році актори підтвердили, що між ними є почуття. У 2015 році вони одружилися на Багамах, але щастя було недовгим. Уже за рік пара розлучилася. Причому Ембер звинуватила Джонні в домашньому насильстві, а також у тому, що він вживав наркотики та надто багато пив. Він, у свою чергу, заявив, що вона йому зраджувала, причому як із жінками, так і з чоловіками, серед яких згадувався Ілон Маск. Крім того, актор стверджував, що молода дружина била й ображала його. Скандал коштував Деппу кар'єри, Ембер продовжує зніматися, але вже не з колишнім розмахом.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Актори ознайомилися на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Причому на той момент вони були в стосунках з іншими людьми та були розчаровані своїми романами з колегами. Блейк і Раян потоваришували та лише через рік наважилися сходити на подвійне побачення. Але роман їхній розпочався лише після закінчення зйомок.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс на зйомках фільму "Зелений ліхтар" Фото: Скриншот

Одружилися вони через 11 місяців стосунків у вересні 2012 року. Церемонія була таємницею, навіть народження дітей актори тримали в секреті. Але пізніше Блейк зізналася, що Раян підкорив її тим, що з ним було весело. Вони постійно жартували та сміялися під час зустрічі. "Ми були як феєрверк!" — зізналася актриса.

Кейлі Куоко та Джонні Галекі

Кейлі та Джонні зустрілися на зйомках культового серіалу "Теорія великого вибуху". За сюжетом, герой Джонні, фізик-експериментатор Леонард Хофстедтер, закохується в офіціантку й актрису Пенні.

[ + – ] Кейлі Куоко та Джонні Галекі в серіалі "Теорія великого вибуху" Фото: Скриншот

І ці кіношні стосунки розвиваються довго через нерішучість героя серіалу — Леонарда.

У реальному житті все відбувалося набагато швидше. Пара почала зустрічатися, але ці стосунки тривали менше, ніж тривав серіал, який їх пов'язав. Вони розлучилися після двох років стосунків, але лишилися друзями.

Рейчел Вайс і Деніел Крейг

Цей роман був настільки таємним, що про нього не здогадувалися навіть колеги та друзі акторів. Відомо про те, що Крейг і Вайс разом, стало лише кілька років тому. Пара познайомилася на зйомках трилера "Будинок мрій" у 2010 році, де вони грали сімейну пару.

[ + – ] Рейчел Вайс і Деніел Крейг у фільмі "Будинок мрій" Фото: Скриншот

Історія, розказана в картині, була похмурою та сумною, але стосунки акторів розвивалися найромантичнішим чином. Вони розірвали стосунки зі своїми партнерами. І вже через рік вони одружилися під час таємної церемонії в Нью-Йорку в присутності лише чотирьох гостей: двох свідків і дітей акторів від попередніх шлюбів. У 2018 році в Деніела та Рейчел народилася донька.

Різ Візерспун і Раян Філіп

Починалися ці стосунки в найкращих традиціях любовної мелодрами. Різ і Раян познайомилися на зйомках молодіжної драми "Жорстокі ігри". Екранізація старовинного французького роману в сучасній інтерпретації зробила всіх героїв із фільму кумирами молоді.

[ + – ] Різ Візерспун і Раян Філіп у фільмі "Жорстокі ігри" Фото: Скриншот

А коли екранний роман Раяна і Різ став реальністю й вони уклали шлюб, їх стали називати найкрасивішою парою у світі та нагороджувати іншими романтичними епітетами. Несподівано для шанувальників ці стосунки, яким пророкували недовгий термін, тривали до 2008 року. Пара розлучилася мирно. Вони разом виховують двох дітей.

Шарлотта Райлі й Том Гарді

Том Гарді, зірка фільмів "Веном", "Божевільний Макс" і один із кандидатів на вакантну роль Джеймса Бонда, є кумиром мільйонів у всьому світі та періодично потрапляє до рейтингів "найсексуальніших чоловіків". Але при цьому Том — зразковий сім'янин.

Якщо деяким акторам було достатньо зйомок в одному фільмі, щоб розібратися у своїх почуттях, то Шарлотті й Тому знадобилося одразу два проекти. Познайомилися вони у 2009 році на зйомках фільму "Буремний перевал". І поки вони зображували пристрасть між Гіткліффом і Кетрін, зрозуміли, що відчувають справжні почуття одне до одного й за межами знімального майданчика. На побачення, до речі, Тому запропонувала піти Шарлотта, вона вважала, що їм це дозволить краще пізнати одне одного.

[ + – ] Шарлотта Райлі й Том Гарді у фільмі "Буремний перевал" Фото: Скриншот

Так, акторів усе частіше бачили разом, але закохані все заперечували. Цього ж року вони знову зустрілися на зйомках серіалу "Прикуп" і з 2010 року, нарешті, перестали приховувати свій роман, у якому й так були впевнені всі британські таблоїди. Пара одружилася лише у 2014 році, зараз вони виховують двох синів.

Мішель Вільямс і Хіт Леджер

Це, мабуть, найтрагічніший кінороман в історії. Мішель і Хіт познайомилися на зйомках фільму "Горбата гора" у 2005 році. Іронічно, але їхня сюжетна лінія у фільмі явно була не на першому місці. Але актори закохалися одне в одного. Почуття вони не приховували, хоч би тому, що всім на знімальному майданчику роман акторів був очевидним. Сама Мішель згодом називала їхнє знайомство "космічним".

[ + – ] Мішель Вільямс і Хіт Леджер у фільмі "Горбата гора" Фото: Скриншот

"Так, багато чого трапилося майже відразу. Начебто ми відчували — часу в нас небагато", — розповідала актриса. 2005-го у них народилася донька Матильда, а вже 2007-го актори оголосили про розлучення. Через рік Леджера було знайдено мертвим у своїй нью-йоркській квартирі.

Джаред Падалекі та Женев'єв Кортезе

Серіал "Надприродне" про братів Вінчестерів, які винищують нечисть, уже давно набув статусу культового та пережив 15 сезонів. Але крім того, що зніматися в ньому було дуже цікаво, як зізнавалися самі актори, Джаред Падалекі, виконавець однієї з головних ролей, Сема Вінчерстера, знайшов на зйомках своє кохання.

[ + – ] Джаред Падалекі та Женев'єв Кортезе в серіалі "Надприродне" Фото: Скриншот

Женев'єв Кортезе грала в серіалі демона на ім'я Рубі, фатальну жінку, яка підкорила серце Сема. Пара одружилася у 2010 році та виховує трьох синів. Тепер вони знову знімаються разом. Цього разу в серіалі "Вокер", римейку культового серіалу "Вокер, техаський рейнджер".