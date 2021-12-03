Любовь, как в кино. Топ-8 кинороманов, которые продолжились после съемок

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Рэйчел Вайс и Дэниел Крэйг – все эти актеры познакомились на съемках и не заметили, как экранные страсти стали реальными романтическими чувствами

Даже те, кто мало интересуется личной жизнью знаменитостей, были в курсе, пожалуй, самого громкого киноромана начала 2000-х. Когда Анджелина Джоли и Брэд Питт, встретившись на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", решили, что созданы друг для друга.

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Для актеров, как оказалось, подобные прозрения не редкость. Они постоянно заняты на съемках, слишком узнаваемы, чтобы ходить на свидания вслепую, так что немудрено, когда партнер по съемкам в какой-то момент кажется вполне реальным шансом на счастливую семейную жизнь.

Как известно, для Джоли и Питта их кинороман закончился печально: они до сих пор делят детей и имущество и уже давно не встречались лично, но бывают случаи, когда события развиваются и по другому сценарию.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Кинороман, который перерос в настоящие романтические отношения и даже брак, а потом свое скандальностью едва не затмил развод Брэда и Анджелины.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд в фильме "Ромовый дневник" Фото: Скриншот

Джонни Депп не был официально женат на Ванессе Паради, но они долгие годы жили вместе и воспитывали двоих совместных детей. Пока в 2011 году Джонни не встретил на съемках фильма "Ромовый дневник" роковую красавицу Эмбер Херд. Слухи об их романе активно циркулировали еще во время промо-тура, а в 2012 году актеры подтвердили, что между ними есть чувства. В 2015 году они поженились на Багамах, но счастье было недолгим. Уже через год пара развелась. Причем Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии, а также в том, что он принимал наркотики и слишком много пил. Он, в свою очередь заявил, что она ему изменяла, причем как с женщинами, так и с мужчинами, среди которых упоминался Илон Маск. Кроме того, актер утверждал, что молодая жена била и оскорбляла его. Скандал стоил Деппу карьеры, Эмбер продолжает сниматься, но уже не с прежним размахом.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Актеры познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь". Причем на тот момент они были в отношениях с другими людьми и были разочарованы своими романами с коллегами. Блейк и Райан подружились и только через год решились сходить на двойное свидание. Но роман их начался только после окончания съемок.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на съемках фильма "Зеленый фонарь" Фото: Скриншот

Поженились они через 11 месяцев отношений, в сентябре 2012 года. Церемония была тайной, даже рождение детей актеры держали в секрете. Но позже Блейк призналась, что Райан покорил ее тем, что с ним было весело. Они постоянно шутили и смеялись при встрече. "Мы были как фейерверк!", — призналась актриса.

Кейли Куоко и Джонни Галэки

Кейли и Джонни встретились на съемках культового сериала "Теория большого взрыва". По сюжету, герой Джоннни, физик-экспериментатор Леонард Хофстедтер, влюбляется в официантку и начинающую актрису Пенни.

[ + – ] Кейли Куоко и Джонни Галэки в сериале "Теория большого взрыва" Фото: Скриншот

И эти киношные отношения развиваются долго из-за нерешительности героя сериала — Леонарда.

В реальной жизни все происходило намного быстрее. Пара начала встречаться, но отношения эти продлились меньше, чем продолжался сериал, который их связал. Они расстались после двух лет отношений, но остались друзьями.

Рэйчел Вайс и Дэниел Крэйг

Этот роман был настолько тайным, что про него не догадывались даже коллеги и друзья актеров. Известно о том, что Крейг и Вайс вместе стало лишь несколько лет назад. Пара познакомилась на съемках триллера "Дом грез" в 2010 году, где они играли семейную пару.

[ + – ] Рэйчел Вайс и Дэниел Крэйг в фильме "Дом грез" Фото: Скриншот

История, рассказанная в картине, была мрачной и печальной, но отношения актеров развивались самым романтичным образом. Они разорвали отношения со своими партнерами. И уже через год они сочетались браком в ходе тайной церемонии в Нью-Йорке в присутствии лишь четырех гостей: двоих свидетелей и детей актеров от предыдущих браков. В 2018 году у Дэниела и Рэйчел родилась дочь.

Риз Уизерспун и Райан Филипп

Начинались эти отношения в лучших традициях любовной мелодрамы. Риз и Райан познакомились на съемках молодежной драмы "Жестокие игры". Экранизация старинного французского романа в современной интерпретации сделала всех героев из фильма кумирами молодежи.

[ + – ] Риз Уизерспун и Райан Филипп в фильме "Жестокие игры" Фото: Скриншот

А когда экранный роман Райана и Риз стал реальностью, и они заключили брак, то их стали называть самой красивой парой в мире и награждать прочими романтическими эпитетами. Неожиданно для поклонников, эти отношения, которым пророчили недолгий срок, продлились до 2008 года. Пара рассталась мирно. Они вместе воспитывают двоих детей.

Шарлотта Райли и Том Харди

Том Харди, звезда фильмов "Веном", "Безумный Макс" и один из кандидатов на вакантную роль Джеймса Бонда, является кумиром миллионов во всем мире, и периодически попадает в рейтинги "самых сексуальных мужчин". Но при всем этом Том – примерный семьянин.

Если некоторым актерам было достаточно съемок в одном фильме, чтобы разобраться в своих чувствах, то Шарлотте и Тому понадобилось сразу два проекта. Познакомились они в 2009 году на съемках фильма "Грозовой перевал". И, пока они изображали страсть между Хитклиффом и Кэтрин, поняли, что испытывают настоящие чувства друг к другу и за пределами съемочной площадки. На свидание, к слову, Тому предложила пойти Шарлотта, она посчитала, что им это позволит лучше узнать друг друга.

[ + – ] Шарлотта Райли и Том Харди в фильме "Грозовой перевал" Фото: Скриншот

Так, актеров все чаще видели вместе, но влюбленные все отрицали. В этом же году они снова встретились на съемках сериала "Прикуп" и с 2010 года, наконец, перестали скрывать свой роман, в наличии которого и так были уверены все британские таблоиды. Пара поженилась только в 2014 году, сейчас они воспитывают двоих сыновей.

Мишель Уильямс и Хит Леджер

Это, пожалуй, самый трагический кинороман в истории. Мишель и Хит познакомились на съемках фильма "Горбатая гора" в 2005 году. Иронично, но их сюжетная линия в фильме явно была не на первом месте. Но актеры влюбились друг в друга. Чувства они не скрывали, хотя бы потому, что всем на съемочной площадке роман актеров был очевиден. Сама Мишель впоследствии называла их знакомство "космическим".

[ + – ] Мишель Уильямс и Хит Леджер в фильме "Горбатая гора" Фото: Скриншот

"Да, многое случилось почти сразу. Как будто мы чувствовали — времени у нас немного", — рассказывала актриса. В 2005-м у них родилась дочь Матильда, а уже в 2007-м актеры объявили о расставании. Спустя год Леджер был найден мертвым в своей нью-йоркской квартире.

Джаред Падалеки и Женевьев Кортезе

Сериал "Сверхъестественное" о братьях Винчестерах, которые истребляют нечисть, уже давно обрел статус культового и пережил 15 сезонов. Но кроме того, что сниматься в нем было весьма увлекательно, как признавались сами актеры, Джаред Падалеки, исполнитель одной из главных ролей – Сэма Винчерстера, нашел на съемках свою любовь.

[ + – ] Джаред Падалеки и Женевьев Кортезе в сериале "Сверхъестественное" Фото: Скриншот

Женевьев Кортезе играла в сериал демона по имени Руби, роковую женщину, покорившую сердце Сэма. Пара поженилась в 2010 году и воспитывает троих сыновей. А теперь они снова снимаются вместе. В этот раз в сериале "Уокер", ремейке культового сериала "Уокер, техасский рейнджер".