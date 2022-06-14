Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс продемонстрували ідеальні образи для побачення (фото)
У 2022 зіркова пара святкує десять років життя в офіційному шлюбі.
Зіркове подружжя Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс вийшли у світ в ідеальних образах для літнього побачення. Про це пише Elle.
Американська акторка, зірка серіалу "Пліткарка", була в білосніжній легкій сукні з глибоким декольте. На ногах Блейк Лайвлі були нюдові босоніжки із золотими шипами на підборах. Як аксесуари до романтичного аутфіту знаменитість додала сумку в тон взуття, браслети та золоте намисто. Своє золотисте волосся акторка уклала легкими локонами.
Супутник Блейк був у чорній сорочці з короткими рукавами, темних джинсах та білих кедах. Доповнили образ чоловіка Блейк Лайвлі окуляри.
Зіркове подружжя відвідало прем'єру короткометражного фільму "Усе занадто добре", режисеркою якого стала співачка Тейлор Свіфт.
Як відомо, 34-річна Блейк та 45-річний Раян — одна з найкрасивіших пар Голлівуду. Актори познайомилися на зйомках у 2010 році, а через два роки роки одружилися. Наразі подружжя виховує трьох спільних дітей. А нещодавно вони стали ведучими щорічного балу Інституту костюма Met Gala 2022.
Нагадаємо, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс прогулялися по Нью-Йорку у теплих та затишних образах для холодної осені.
Також Фокус писав про інші історії знайомства та кохання на знімальному майданчику.