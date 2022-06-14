Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс продемонстрували ідеальні образи для побачення (фото)

У 2022 зіркова пара святкує десять років життя в офіційному шлюбі.

Зіркове подружжя Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс вийшли у світ в ідеальних образах для літнього побачення. Про це пише Elle.

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Американська акторка, зірка серіалу "Пліткарка", була в білосніжній легкій сукні з глибоким декольте. На ногах Блейк Лайвлі були нюдові босоніжки із золотими шипами на підборах. Як аксесуари до романтичного аутфіту знаменитість додала сумку в тон взуття, браслети та золоте намисто. Своє золотисте волосся акторка уклала легкими локонами.

Супутник Блейк був у чорній сорочці з короткими рукавами, темних джинсах та білих кедах. Доповнили образ чоловіка Блейк Лайвлі окуляри.

Зіркове подружжя відвідало прем'єру короткометражного фільму "Усе занадто добре", режисеркою якого стала співачка Тейлор Свіфт.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс відвідали прем'єру фільму Тейлор Свіфт

Як відомо, 34-річна Блейк та 45-річний Раян — одна з найкрасивіших пар Голлівуду. Актори познайомилися на зйомках у 2010 році, а через два роки роки одружилися. Наразі подружжя виховує трьох спільних дітей. А нещодавно вони стали ведучими щорічного балу Інституту костюма Met Gala 2022.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольд познайомилися на зйомках у 2010

Нагадаємо, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс прогулялися по Нью-Йорку у теплих та затишних образах для холодної осені.

Також Фокус писав про інші історії знайомства та кохання на знімальному майданчику.