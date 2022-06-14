Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс продемонстрировали идеальные образы для свидания (фото)

В 2022 звездная пара празднует десять лет жизни в официальном браке.

Звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вышли в свет в идеальных образах для летнего свидания. Об этом пишет Elle.

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Американская актриса, звезда сериала "Сплетница", была в белоснежном легком платье с глубоким декольте. На ногах Блейк Лайвли были нюдовые босоножки с золотыми шипами на каблуке. Как аксессуары к романтическому аутфиту знаменитость добавила сумку в тон обуви, браслеты и золотое ожерелье. Свои золотистые волосы актриса уложила легкими локонами.

Спутник Блейк был в черной рубашке с короткими рукавами, темных джинсах и белых кедах. Дополнили образ мужа Блейк Лайвли очки.

Звездные супруги посетили премьеру короткометражного фильма "Все слишком хорошо", режиссером которого стала певица Тейлор Свифт.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс посетили премьеру фильма Тейлор Свифт

Как известно, 34-летняя Блейк и 45-летний Райан — одна из самых красивых пар Голливуда. Актеры познакомились на съемках в 2010 году, а два года спустя поженились. В настоящее время супруги воспитывают троих общих детей. А недавно они стали ведущими ежегодного бала Института костюма Met Gala 2022.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольд познакомились на съемках в 2010

Напомним, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс прогулялись по Нью-Йорку в теплых и уютных образах для холодной осени.

Также Фокус писал о других историях знакомства и любви на съемочной площадке.