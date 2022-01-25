Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс прогулялись по Нью-Йорку (фото)

Пара выбрала для зимней прогулки тёплые и уютные образы.

Накануне папарацци поймали американскую актрису Блейк Лайли и ее мужа Райана Рейнольдса на прогулке в Нью-Йорке. Они мило прогуливались за руку. Об этом пишет Hollywood Life.

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Звезда сериала "Сплетница" выбрала для выхода в свет черную шубу из искусственного меха, серый джемпер, светло-голубые джинсы и шапку с помпоном. Дополнили образ 34-летней Блейк Лайвли теплые перчатки, черный шарф и светло-бежевые ботинки на шнуровках.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в Нью-Йорке

Муж "Серены ван дер Вудсен" выбрал для прогулки темно-синюю куртку, черную рубашку и темные брюки. Завершили образ 45-летнего канадо-американского актера высокие кеды Nike. Шапку мужчина держал в руках. На обоих были защитные маски.

Отметим, что поженились Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в 2012 году, познакомившись перед этим на съемочной площадке фильма "Зеленый фонарь". На данный момент супруги воспитывают троих детей.

Напомним, истории актеров, продолживших романтические отношения после съемок в кино. Среди них пара Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса.

Ранее Фокус писал о креативном решении Блейк Лайвли покрасить туфли за тысячу долларов красным лаком для ногтей, чтобы те подходили к ее платью.