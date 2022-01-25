Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс прогулюються в Нью-Йорку (фото)

Пара обрала для зимової прогулянки теплі та затишні образи.

Напередодні папараці зловили американську акторку Блейк Лайлі та її чоловіка Раяна Рейнольдса на прогулянці в Нью-Йорку. Вони мило йшли за руку. Про це пише Hollywood Life.

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Зірка серіалу "Пліткарка" обрала для виходу у світ чорну шубу зі штучного хутра, сірий джемпер, світло-блакитні джинси і шапку з помпоном. Доповнили образ 34-річної Блейк Лайвлі теплі рукавички, чорний шарф та світло-бежеві чоботи на шнурівках.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Чоловік "Серени ван дер Вудсен" обрав для прогулянки темно-синю куртку, чорну сорочку та темні штани. Завершили образ 45-річного канадо-американського актора високі кеди Nike. Шапку чоловік тримав у руках. На обох були захисні маски.

Зазначимо, що одружилися Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс у 2012 році, познайомившись перед цим на знімальному майданчику фільму "Зелений ліхтар". Подружжя наразі виховує трьох дітей.

Нагадаємо, історії акторів, які продовжили романтичні відносини після зйомок у кіно. Серед них пара Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса.

Раніше Фокус писав про креативне рішення Блейк Лайвлі пофарбувати туфлі за тисячу доларів червоним лаком для нігтів, аби ті підходили до її сукні.