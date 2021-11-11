Блейк Лайвлі пофарбувала туфлі за тисячу доларів лаком для нігтів, щоб вони підходили до її сукні

"Постраждали" туфлі Manolo Blahnik, але актриса хотіла, щоб її образ був ідеальним.

Акторка Блейк Лайвлі зізналася, що покращила свої атласні туфельки Manolo Blahnik за тисячу доларів за допомогою лаку для нігтів. Інакше б вони не підходили до її сукні. Про це пише Daily Mail.

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Переробки зазнали пряжки на туфлях моделі Hangisi, виготовлені зі стразів, що імітують діаманти. Блейк, відома, як одна з найстильніших жінок сучасності, вважала, що це надто зухвало і тому пофарбувала пряжки червоним лаком для нігтів.

[ + – ] Блейк Лайвлі на Емпайр-стейт-білдінг Фото: Instagram blakelively [ + – ] Блейк Лайвлі на Емпайр-стейт-білдінг Фото: Instagram blakelively

Вона брала участь у церемонії на Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку. Актрисі випала честь повернути важіль, який запалював на хмарочосі вогні. Для цієї відповідальної місії вона обрала атласну сукню від Georges Chakra, прикрашену рубіновими краплями та червоне пальто від Max Mara, та доповнила образ сумочкою Chanel.

[ + – ] Блейк Лайвлі на Емпайр-стейт-білдінг Фото: Instagram blakelively [ + – ] Образ Блейк Лайвлі Фото: Instagram blakelively

У своїй "хуліганській" витівці щодо туфель актриса зізналася у своєму Instagram і заразом попросила вибачення перед дизайнерами свого пальта за те, що обтяла його поясом.

"Я ніколи не відчувала себе більш схожою на мешканку Нью-Йорка, ніж сьогодні, тож дякую всім за те, що дали мені це відчути", — пожартувала Блейк на церемонії.

[ + – ] Туфлі Manolo Blahnik в оригінальному вигляді Фото: ebay.com

Цієї ночі Емпайр-стейт освітився в кольорах британського прапора, відзначаючи скасування заборони на перельоти між США та Британією. Раніше їх було припинено через пандемію.

Отже, захід на одному з найзнаменитіших хмарочосів Нью-Йорка був організований British Airways, NYC & Company та Генеральним консульством Великобританії в Нью-Йорку.

Нагадаємо, саме ця модель туфель від Manolo Blahnik стала популярною і, мабуть, найвідомішою, коли з'явилася у фільмі-сиквелі серіалу "Секс у великому місті".

[ + – ] Туфлі Manolo Blahnik Hangisi з фільму "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

Саме ця модель, але в синьому кольорі, була на Керрі Бредшоу, коли вона пішла під вінець із "Чоловіком своєї мрії".