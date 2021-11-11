Блейк Лайвли покрасила туфли за тысячу долларов лаком для ногтей, чтобы они подходили к ее платью

"Пострадали" туфли Manolo Blahnik, но актриса хотела, чтобы ее образ был идеальным

Актриса Блейк Лайвли призналась, что улучшила свои атласные туфельки Manolo Blahnik за тысячу долларов с помощью лака для ногтей. Иначе они не подходили к ее платью . Об этом пишет Daily Mail.

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Переделке подверглись пряжки на туфлях модели Hangisi, сделанные из стразов, имитирующих бриллианты. Блейк, известная, как одна из самых стильных женщин современности, посчитала, что это слишком вызывающе и потому покрасила пряжки красным лаком для ногтей.

[ + – ] Блейк Лайвли на Эмпайр-стейт-билдинг Фото: Instagram blakelively [ + – ] Блейк Лайвли на Эмпайр-стейт-билдинг Фото: Instagram blakelively

Она участвовала в церемонии на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Актриса выпала честь повернуть рычаг, который зажигал на небоскребе огни. Для этой ответственной миссии она выбрала атласное платье от Georges Chakra, украшенное рубиновыми каплями и красное пальто от Max Mara, и дополнила образ сумочкой Chanel.

[ + – ] Блейк Лайвли на Эмпайр-стейт-билдинг Фото: Instagram blakelively [ + – ] Образ Блейк Лайвли Фото: Instagram blakelively

В своей "хулиганской" выходке по отношению к туфлям актриса призналась в своем Instagram и заодно извинилась перед дизайнерами своего пальто за то, что перехватила его поясом.

"Я никогда не чувствовала себя больше похожей на жителя Нью-Йорка, чем сегодня, так что спасибо всем за то, что дали мне это почувствовать", — пошутила Блейк на церемонии.

[ + – ] Туфли Manolo Blahnik в оригинальном виде Фото: ebay.com

Этой ночью Эмпайр-стейт осветился в цветах британского флага, отмечая отмены запрета на перелеты между США и Британией. Ранее они были приостановлены из-за пандемии.

Так что мероприятие на одном из самых знаменитых небоскребов Нью-Йорка было организовано British Airways, NYC & Company и Генеральным консульством Великобритании в Нью-Йорке.

Напомним, именно эта модель туфель от Manolo Blahnik стала популярной и, пожалуй, самой узнаваемой, когда появилась в фильме-сиквеле сериала "Секс в большом городе".

[ + – ] Туфли Manolo Blahnik Hangisi из фильма "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Именно эта модель, но в синем цвете была на Кэрри Брэдшоу, когда она пошла под венец с "Мужчиной своей мечты".