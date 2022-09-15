Блейк Лайвлі вагітна четвертою дитиною (фото)
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс уже виховують трьох доньок.
35-річна американська акторка Блейк Лайвлі вагітна четвертою дитиною. Про це пише Page Six.
Зірка серіалу "Пліткарка" з'явилася на десятому щорічному саміті Forbes Power Women’s у Нью-Йорку з кругленьким животом. На червону доріжку дружина Раяна Рейнольдса вийшла у золотистій мінісукні з паєтками та акцентним комірцем. Волосся Блейк Лайвлі було накручене легенькими хвилями.
У ролі аксесуарів акторка обрала масивні сережки-кільця, атласну пов'язку на голові та численні каблучки. На ногах вагітної знаменитості були бежеві туфлі на високих підборах.
35-річна Блейк Лайвлі та 45-річний американський актор Раян Рейнольдс уже виховують трьох дітей — семирічну Джеймс, п'ятирічну Айнезу та дворічну Бетті. Зіркове подружжя познайомилося під час зйомок фільму, а у вересні 2012 вони одружилися на плантації в Південній Кароліні.
Акторська пара часто ділиться кумедними та зворушливими кадрами у своїх соцмережах. А у травні 2022 Блейк та Раян стали ведучими щорічного балу Інституту костюма Met Gala.
Нагадаємо, Раян Рейнольдс відверто розповів про виховання трьох дочок.
Також Фокус писав про ідеальні образи для побачення, які нещодавно продемонстрували Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс.