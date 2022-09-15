Блейк Лайвлі вагітна четвертою дитиною (фото)

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс уже виховують трьох доньок.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі вагітна четвертою дитиною. Про це пише Page Six.

Зірка серіалу "Пліткарка" з'явилася на десятому щорічному саміті Forbes Power Women’s у Нью-Йорку з кругленьким животом. На червону доріжку дружина Раяна Рейнольдса вийшла у золотистій мінісукні з паєтками та акцентним комірцем. Волосся Блейк Лайвлі було накручене легенькими хвилями.

У ролі аксесуарів акторка обрала масивні сережки-кільця, атласну пов'язку на голові та численні каблучки. На ногах вагітної знаменитості були бежеві туфлі на високих підборах.

[ + – ] Блейк Лайвлі вагітна вчетверте Фото: Getty Images [ + – ] Блейк Лайвлі вагітна вчетверте Фото: Getty Images

35-річна Блейк Лайвлі та 45-річний американський актор Раян Рейнольдс уже виховують трьох дітей — семирічну Джеймс, п'ятирічну Айнезу та дворічну Бетті. Зіркове подружжя познайомилося під час зйомок фільму, а у вересні 2012 вони одружилися на плантації в Південній Кароліні.

Акторська пара часто ділиться кумедними та зворушливими кадрами у своїх соцмережах. А у травні 2022 Блейк та Раян стали ведучими щорічного балу Інституту костюма Met Gala.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: blakelively

Нагадаємо, Раян Рейнольдс відверто розповів про виховання трьох дочок.

Також Фокус писав про ідеальні образи для побачення, які нещодавно продемонстрували Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс.