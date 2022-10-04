Стало известно, сколько Хью Джекман заработал за роль Росомахи

Актер гототвится сыграть культового супергероя в картине "Дэдпул 3ʼ.

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Австралийский актер Хью Джекман (настоящее имя Хью Майкл Джексон) стал всемирно знаменитым в 2000 году, после выхода на экраны культового боевика "Люди Икс", в котором он сыграл роль Росомахи. Хью и подумать тогда не мог, что задержится в роли супергероя на многие годы, а также станет очень богатым.

[ + – ] Роль Росомахи сделала актера богатым и знаменитым Фото: Getty Images

180 млн долларов – именно в такую сумму оценивается нынешнее состояние Джекмана. Львиную долю он заработал на роли Росомахи в серии фантастических фильмов о людях с невероятными способностями от студии Marvel. Первым из них был "Люди Икс", собравший в прокате около 300 млн долларов. Сначала была выпущена трилогия, после вышли спин-оффы, приквелы и сиквелы. Лишь в 2013 году оригинальная серия фильмов возобновилась. И все имели неплохие кассовые сборы.

На гребне успеха Хью Джекман получал базовую зарплату 20 млн долларов за каждый новый фильм с участием супергероя Росомахи. Кстати, в 2019 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Хью и его коллега по "Людям Икс" Патрик Стюарт (сыграл профессора Чарльза Ксавье) вошли в историю как актеры, которые дольше всех играли супергероев киновселенной Marvel – 16 лет и 228 дней.

[ + – ] Возвращение Росомахи на экран уже не за горами Фото: Marvel

Вскоре Росомаха снова вернется на большой экран, на этот раз в картине "Дэдпул 3", где Джекман сыграет в паре с Райаном Рейнольдсом. А это значит, что у Хью отличные шансы округлить свой капитал до 200 млн долларов.

Фокус недавно писал, что Хью Джекман вернется к роли Росомахи в третьей части "Дэдпула"

Также мы сообщали, что жена Хью Джекмана прокомментировала слухи о том, что он гей