У Польщі скасували концерт засновника Pink Floyd Роджера Вотерса за слова про Україну

Роджер Вотерс заперечує, що він чи його менеджер скасовували концерт у Кракові. За словами музиканта, у міській раді намагаються зірвати захід та оголосити його персоною нон ґрата.

Після того, як польська громадськість висловила своє обурення позицією щодо війни в Україні одного зі співзасновників британського рок-гурту Pink Floyd Роджера Вотерса, зі списку запланованих концертів на його сайті зник польський Краків, де раніше на 21-22 квітня було заплановано концертне шоу під назвою "This is Not a Drill".

Вотерс, зі свого боку, заявив, що не скасовував концертів у Польщі. Британець прокоментував те, що сталося на своїй сторінці у Facebook.

Представник Tauron Arena Лукаш Питко напередодні заявив, що менеджер Вотерса без пояснення причин вирішив скасувати концерт.

Музикант же заперечує, що він або його менеджер скасовували краківський концерт, стверджуючи, що представник міської ради Лукаш Вантух намагається зірвати захід і з його ініціативи місцева влада вирішила винести на голосування питання про визнання Вотерса персоною нон ґрата.

"Гей Лукаш, дай дітям спокій!" — написав Вотерс з посиланням на пісню "Another brick in the wall" з альбому "The Wall".

За словами Вотерса, він закликає всіх учасників руйнівної війни в Україні, а особливо уряду США та Росії, працювати у напрямку мирних переговорів, замість ескалації, яка може обернутися сумним результатом — ядерною війною та кінцем життя на цій планеті.

"Попри те, що цей хлопець Лукаш Вантух, схоже, нічого не знає про мою роботу, моє життя, боротьбу за права людини ціною особистої шкоди, він закликає добрих людей з Кракова не купувати квитки на моє шоу. Якщо Лукаш Вантух досягне свого і мої концерти у Кракові скасують, для мене це буде сумною подією, бо я збирався поділитися меседжем любові з жителями Польщі, що й робив упродовж кар'єри понад 50 років", — йдеться у повідомленні Вотерса.

Влада Кракова, вважає Вотерс, вживає драконівських заходів щодо його роботи, щоб не дозволити мешканцям Кракова відвідати концерт "This Is Not A Drill" і самостійно приймати рішення.

На початку вересня британець написав відкритий лист першої леді Олени Зеленської. Він звинуватив "крайніх націоналістів", які нібито поставили Україну на шлях руйнівної війни. Країни Заходу і США особливо він розкритикував за постачання зброї.

Нагадаємо, що заяви співзасновника Pink Floyd про Україну та Тайвань викликали бурхливе обговорення в мережі. Інтерв'юер Майкл Смерконіш сказав Вотерсу, що він звинувачує бік, на який напали.

Зі свого боку старша наукова співробітниця CEPA Ольга Лаутман припустила, що британському музикантові платять уряди РФ і КНР.