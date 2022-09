В Польше отменили концерт основателя Pink Floyd Роджера Уотерса за слова об Украине

Роджер Уотерс отрицает, что он или его менеджер отменяли концерт в Кракове. По словам музыканта, в городском совете пытаются сорвать мероприятие и объявить его персоной нон-грата.

После того, как польская общественность выразила свое возмущение позицией по войне в Украине одного из сооснователей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, из списка запланированных концертов на его сайте исчез польский Краков, где прежде на 21-22 апреля было запланировано концертное шоу под названием "This is Not a Drill".

Уотерс, в свою очередь, заявил, что не отменял концерты в Польше. Британец прокомментировал произошедшее на своей странице в Facebook.

Представитель Tauron Arena Лукаш Пытко накануне заявил, что менеджер Уотерса без объяснения причин решил отменить концерт.

Музыкант же отрицает, что он или его менеджер отменяли краковский концерт, утверждая, что представитель городского совета Лукаш Вантух пытается сорвать мероприятие и по его инициативе местные власти решили вынести на голосование вопрос о признании Уотерса персоной нон-грата.

"Эй Лукаш, оставь детей в покое!" — написал Уотерс с отсылкой к песне "Another brick in the wall" из альбома "The Wall".

По словам Уотерса, он призывает всех участников разрушительной войны в Украине, а особенно правительства США и России, работать в направлении мирных переговоров, вместо эскалации, которая может обернуться печальным результатом — ядерной войне и концом жизни на этой планете.

"Несмотря на то, что этот парень Лукаш Вантух, похоже, ничего не знает о моей работе, моей жизни, борьбе за права человека ценой личного ущерба, он призывает добрых людей из Кракова не покупать билеты на мое шоу. Если Лукаш Вантух добьется своего и мои концерты в Кракове отменят, для меня это будет грустным событием, потому что я собирался поделиться месседжем любви с жителями Польши, что и делал на протяжении карьеры более 50 лет", — говорится в сообщении Уотерса.

Власти Кракова, считает Уотерс, применяют драконовские меры в отношении его работы, чтобы не позволить жителям Кракова посетить концерт "This Is Not A Drill" и самостоятельно принимать решения.

В начале сентября британец написал открытое письмо первой леди Елене Зеленской. Он обвинил "крайних националистов", которые якобы поставили Украину на путь разрушительной войны. Страны Запада, и США в особенности, он раскритиковал за поставки оружия.

Напомним, что заявления сооснователя Pink Floyd об Украине и Тайване вызвали бурное обсуждение в сети. Интервьюер Майкл Смеркониш сказал Уотерсу, что он обвиняет сторону на которую напали.

В свою очередь, старший научный сотрудник CEPA Ольга Лаутман, допустила, что британскому музыканту платят правительства РФ и КНР.